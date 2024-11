L'ASSE se déplace à Rennes ce samedi à 17 heures. Une rencontre face à un adversaire de qualité pour les stéphanois. Pour autant, le SRFC traverse une période de doute. Leo Ostigard s'est exprimé en conférence de presse avant de recevoir les Verts.

Leo Ostigard (Défenseur du Stade Rennais) : "La situation est difficile actuellement. Personne n'est heureux de la situation dans laquelle nous sommes Ligue 1. Tout le monde à Rennes veut faire mieux. Nous souhaitons améliorer les choses et notre place au classement. Nous avons un nouveau coach qui a beaucoup d'énergie. J'ai l'impression que nous avons besoin de l'énergie du coach. La seule chose qu'on peut faire, c'est de s'améliorer et de travailler plus dur. J'espère que la situation va s'inverser.

Nous devons nous améliorer en défense comme en attaque. C'est l'ensemble de l'équipe qui doit faire mieux. J'ai l'impression que nous n'avons pas une bonne structure. Nous devons savoir exactement ce que nous allons faire. Nous devons savoir comment nous allons défendre et attaquer. Quand on perd les ballons, nous sommes trop ouverts. On doit travailler pour avoir une meilleure organisation dans tous les sens. Nous essayons de changer la situation."

Rennes sous pression

Leo Ostigard (Défenseur du Stade Rennais) : "Il y a eu beaucoup de changements dans l'équipe. C'est important d'avoir une équipe qui change certains joueurs. Mais il y a eu beaucoup de changements. Les gens jouent avec différents joueurs tous les jours. Ce n'est pas si facile de faire ça. [...] Tous les joueurs ont essayé de faire les choses bien. Je comprends que les supporters ne soient pas heureux. Mais en ce moment, nous devons nous concentrer sur nous-mêmes. Les supporters doivent nous soutenir, nous en avons besoin. En football, tout va très vite. La saison n'est pas terminée. Vous avez toujours des périodes où vous n'êtes pas au top. Mais tout le monde sait que nous ne sommes pas heureux de ce début de saison."