Après une victoire précieuse face à Montpellier, l'ASSE espère entamer une série du côté de Rennes. Les stéphanois affronteront le SRFC ce samedi à 17 heures. Olivier Dall'Oglio s'est présenté en conférence de presse ce jeudi. Extrait.

Olivier Dall'Oglio (Entraîneur de l'ASSE) : "Mes souvenirs à Rennes ? On avait fait une montée en première division. C'est toujours bien de monter la première année où je suis arrivé. J'ai laissé énormément d'amis là-bas. Je suis resté trois saisons. J'ai découvert la Ligue 1 en tant que joueur là-bas. Ce sont des grands souvenirs. Le club a vraiment évolué depuis et n’est plus le même. C'était déjà un très bon club. Mais on n'était pas au niveau européen comme aujourd'hui. Le budget était différent. Même si on avait déjà le sponsor Pinault. C'était une autre époque. Mais je vais retrouver pas mal d'anciens qui sont restés en Bretagne. Donc ça me fait toujours plaisir. Les souvenirs ont été très bons parce, les deux saisons de Ligue 1 que j’ai faites là-bas, se sont bien passées. Malheureusement, j'ai terminé ma carrière là-bas sur une mauvaise blessure. Mais bon, ça fait partie de la vie d'un footballeur. J'ai arrêté là-bas sur une blessure des croisés. Je n'ai pas pu redémarrer derrière."

Une expérience constructive avant l'ASSE

Olivier Dall'Oglio (Entraîneur de l'ASSE) : "Mais ça m'a servi. Beaucoup d'expériences de ma carrière de joueur me servent aujourd'hui pour aider les joueurs. Je sais ce que c'est. Par exemple, on a Ben Old qui a une blessure quand même assez solide. Il va rebondir. Je peux avoir les mots par rapport à ce que j'ai vécu. Je sais que même lorsqu’on traverse des moments difficiles, on rebondit. Ma période au Stade Rennais a été à la découverte de la Bretagne également. C'était une période très intéressante et joyeuse avec beaucoup de très bons souvenirs.

J'avais déjà passé des diplômes d'éducateur très tôt dans ma carrière, sans vouloir vraiment devenir entraîneur ou éducateur. J'avais été éducateur pendant des stages d'été à 17 ans, ça ne m'avait pas déplu. Je me suis dit que je vais passer quelques diplômes. A la fin de ma carrière, j'avais déjà un brevet d'État, ce qui m'a permis d'enchaîner.

J'ai eu une période après ma blessure au Stade Rennais de confrontation avec moi-même. Ceci a duré un bout de temps, à savoir si j'arrêtais, si je n'arrêtais pas. Il y a eu un flottement de deux ans qui m'a permis après de réfléchir et de pouvoir me lancer dans la carrière d'éducateur. Je voulais être formateur avant de passer chez les pros."