Alors que le mercato n'ouvrira ses portes que dans un peu plus d'un mois, de premiers mouvements sont effectués. L'un d'entre eux concerne un ancien de la maison verte : Bakary Sako.

Une belle carrière pour Sako

Bakary Sako est un joueur de football franco-malien qui s’est distingué par sa polyvalence, évoluant principalement comme ailier gauche mais également capable d’évoluer en milieu offensif. Sa carrière s'étend sur plus de 15 ans, marquée par des passages dans plusieurs clubs de renom et des contributions notables en sélection nationale avec le Mali. Doté d’un gabarit imposant (1,83 m), Sako est connu pour sa puissance, ses frappes lourdes, et sa capacité à dynamiter les défenses adverses. Ses coups francs et ses frappes à distance font partie de ses points forts. Bien qu’il ait souffert de blessures au cours de sa carrière, il a su s’adapter et rester compétitif.

Formé à Châteauroux, Sako fait ses débuts professionnels en Ligue 2 en 2006. Il rejoint l’AS Saint-Étienne en 2009, où il découvre la Ligue 1. Sous le maillot des Verts, Sako devient un élément clé, se distinguant par ses dribbles incisifs et sa capacité à marquer des buts décisifs. Sako traverse la Manche en 2012 pour rejoindre Wolverhampton en Championship (deuxième division anglaise). Il brille par sa régularité et devient rapidement un chouchou des fans grâce à ses nombreux buts et passes décisives. Il aide les Wolves à obtenir la promotion en Championship en 2014 après leur relégation en League One. Retour en France, Grèce, Moyen-Orient, sa fin de carrière est marqué par des courts contrats.

Direction la N2 au mercato

Sans contrat depuis juillet 2023, il a décidé de s'engager avec le FC93, club de la banlieue parisienne. Le FC93 est un mix entre trois clubs : Bobigny-Bagnolet-Gagny. Ce club qui évolue en N2 (actuellement 2e de sa poule) aspire à monter en N1. L'arrivée de Baky Sako tend à remplir cet objectif. Bonne chance à lui dans ce nouveau projet.