L'ASSE se déplace à Auxerre ce vendredi. Les Verts devront obtenir un résultat en Bourgogne. Avant cette rencontre, Eirik Horneland s'est exprimé en conférence de presse ce jeudi. Extraits.

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Par rapport à la semaine dernière, on récupère Pierre Ekwah. Sinon Yvann Maçon, Aïmen Moueffek et Thomas Monconduit ne seront pas là. Il nous manquera également Benjamin Bouchouari et Louis Mouton qui sont suspendus. Pour Aïmen, il y a eu un problème de maladie. Depuis, nous travaillons pour le remettre à niveau. Il faudra peut-être attendre 2 à 3 semaines pour le revoir. Pour l'instant, il est en réathlétisation.

Les deux suspensions ? Louis et Benjamin ont joué l'ensemble des rencontres depuis que je suis là. Ils ont été dans la continuité en répondant à ce que je demande à l'équipe. C'est un inconvénient de ne pas pouvoir compter sur eux, mais je compte sur les autres joueurs. On a Florian Tardieu, Lamine Fomba et Igor Miladinovic. Les suspensions font partie du football. On doit faire des résultats même sans eux."

Le bilan de l'ASSE sous Horneland

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Mon bilan après trois matchs ? L'équipe est en progrès. Step by step, nous améliorons notre possession de balle. Ce qui laisse moins de possibilité pour nos adversaires. On construit mieux nos attaques, mais on doit encore progresser dans la créativité sur ce dernier tiers du terrain.

Sur l'aspect mental, je trouve que notre équipe est forte. Elle s'est battu plusieurs fois pour revenir au score. Ce n'est pas évident vu notre situation au classement. On a réussi à marquer cinq buts en encaissant quatre. C'est intéressant pour l'instant. Il faut vraiment qu'on continue à construire une équipe qui soit plus constante et qu'on progresse dans la créativité. Il faut également qu'on conserve cette attitude et cette agressivité. On s'entraîne pour ça."

Auxerre, un adversaire de taille

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "L'AJA sera un adversaire difficile. À l'extérieur, nous avons mal réussi. On a pris un point, encaissé 29 buts et marqué seulement 6 à l'extérieur ! Ce sera un challenge pour nous d'aller faire un résultat là-bas. Auxerre est une équipe bien organisée, mais ils vont devoir se réorganiser. On va avoir un match disputé. Ils se battent pour le maintien eux-aussi. Ils seront difficiles à manœuvrer. Notre bilan actuel montre nos difficultés à l'extérieur, mais il faut jouer ces matchs avec confiance comme face au PSG. En Ligue 1, personne ne fera de cadeau. Il faudra aller chercher chaque point.

La Ligue 1 ? Je ne suis pas surpris. Je m'attendais à voir un championnat avec de belles individualités, des équipes bien organisées et une forte présence physique. Ce n'est pas simple de manœuvrer les équipes qui sont en place. Si on continue avec nos manière de jouer, je pense qu'on pourra s'inscrire comme une équipe de notre championnat."

Des attentes fortes envers Davitashvili

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Zuriko Davitashvili ? C'est un joueur capable de marquer et de faire marquer. C'est un joueur créatif. Il a eu un retour difficile après l'opposition face à l'OM. Puis, il est tombé malade. Il a été en difficulté, mais il revient bien. On voit qu'il retrouve son niveau athlétique. Lorsqu'on le voit plus affuté, on voit qu'il est décisif. Contre Nantes, il a été plus menaçant devant. Il a une grande qualité de finisseur. Sur cette seconde partie de saison, je l'attends avec le sourire, l'enthousiasme et l'envie. On essaye de le positionner où il sera le mieux sur le terrain pour qu'il soit le plus efficace possible."