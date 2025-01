L'ASSE se déplace à Auxerre ce vendredi. Les Verts devront obtenir un résultat en Bourgogne. Avant cette rencontre, Zuriko Davitashvili s'est exprimé en conférence de presse ce jeudi. Extraits.

Plus d'exigence à l'ASSE

Zuriko Davitashvili (Joueur de l'ASSE) : "On pourrait montrer davantage. Je pourrais faire marquer plus de buts à l'équipe. Je dois m'imprégner davantage pour être plus décisif. Le changement d'entraîneur ? Évidemment, les choses changent lorsqu'un entraineur arrive. Il est plus exigeant et demande plus de pressing. On a plus de temps avec le ballon. Je pense que ça va beaucoup changer de chose pour l'équipe. Lorsqu'on est au pressing, ça me permet d'avoir plus le ballon.

Retrouver Auxerre contre qui j'ai inscrit un doublé ? Ce match avec un triplé est un très bon souvenir. Avec le changement de coach, nous jouons un autre style. Plusieurs matchs nous attendent et ce sera différent. On se prépare pour cela. J'ai gardé le ballon du match aller. Mes coéquipiers l'ont signé, il est dans mon salon.

On va jouer à l'extérieur. Ce sera à Auxerre et l'ambiance sera différente. Ils feront le maximum pour l'emporter. Aujourd'hui, on joue plus haut sur le terrain. Ce sera un match totalement différent. On va voir ce que ça va donner.

Nous n'avons pas encore gagné à l'extérieur, mais j'espère que ça va changer. On se prépare et nous ferons le maximum. On veut revenir avec les trois points. Avant l'arrivée d'Eirik Horneland, nous avions plus de choix. Il a sa signature et nous n'avons pas le choix. On est derrière lui pour aller sur la stratégie qu'il souhaite mettre en place. Physiquement, je suis prêt à 100 % pour jouer. À Paris, j'étais encore un peu faible et ça s'est vu, je n'étais pas en forme. Contre Nantes, j'étais mieux. Là ça va encore mieux.



Davitashvili, l'ami proche de Kvara

Zuriko Davitashvili (ASSE) : "Pour moi, le plus important est vraiment de faire le maximum lorsqu'on joue. J'espère qu'on va inverser les statistiques après avoir eu du mal à l'extérieur jusque-là.

C'était compliqué face à Nantes pour moi. Ils ont fait le choix de jouer très bas. Je n'avais pas assez d'espace pour me créer des opportunités. Je vais essayer de faire davantage à chaque rencontre. Je vais essayer de continuer à m'améliorer dans les semaines à venir.

L'arrivée de Kvara au Paris Saint-Germain ? Nous sommes comme une famille. On joue ensemble depuis tout petit. On se connait très bien et on échange très souvent. C'est le parrain de mon fils. Je suis très content pour lui de ce transfert. J'aurais l'occasion de jouer sur la même pelouse. Nous ne serons pas loin, nous pourrons nous voir plus souvent."