Après un début de mercato hivernal plutôt discret, c'est le moins que l'on puisse dire, l’AS Saint-Étienne s’apprête à accueillir un renfort de taille. En recherche d'un latéral droit, les Verts sont sur le point d'accueillir un joueur qui est considéré comme un grand espoir dans son pays. Une arrivée déterminante afin d'aborder une seconde partie de saison qui verra l'ASSE à la lutte pour son maintien en Ligue 1.

Il y a deux jours, nous vous rapportions l'intérêt de l'ASSE pour Ognjen Mimović. Les premières informations sont apparues il y a quelques jours dans la presse serbe. Le média Mozzart Sport, réputé pour sa fiabilité, a annoncé que le joueur était tout proche de rejoindre le Forez. Le transfert, évalué à 5,5 millions d’euros avec 2,5 millions de bonus (ou 6+2 selon les sources), témoigne de l’ambition des dirigeants stéphanois, prêts à lourdement investir pour renforcer l’effectif.

Cependant, l’Étoile Rouge souhaite conserver son joueur jusqu’au dernier match de Ligue des Champions de la phase de poules, le 29 janvier prochain, face aux Young Boys de Berne. Bien que déjà éliminée de la compétition, l’équipe serbe vise une victoire pour empocher les 2,1 millions d’euros promis au vainqueur. C’est donc à l’issue de cette rencontre que Mimović pourrait enfin poser ses valises à Saint-Étienne.

Mimovic : Un espoir serbe pétri de talent !

Né le 17 août 2004, Ognjen Mimović s’est imposé comme un élément très important de l’Étoile Rouge, malgré son jeune âge. International serbe U21, il a montré de solides qualités techniques et physiques qui ont attiré l’attention des recruteurs. Mesurant 1,85 m, il dispose d’un gabarit intéressant pour ce latéral droit qui combine puissance athlétique et vitesse.

Au rayon des qualités, nous vous avons présenté ce jeune joueur il y a quelques jours également.

Mimović se distingue par la précision de ses passes et de ses centres en retrait, souvent décisifs, ainsi que par sa polyvalence offensive, qui lui permet de dédoubler sur l’aile ou de s’insérer dans les espaces pour dynamiser le jeu. Doté d’une grande lucidité, il opte généralement pour des solutions simples et efficaces. Cependant, il doit encore progresser dans certains domaines, notamment le jeu aérien défensif, l’intensité de ses retours et sa capacité à éliminer en un contre un grâce au dribble.

Avec un effectif qui a parfois montré ses limites dans cette première moitié de saison, l’arrivée de Mimović pourrait apporter des solutions dans un secteur en souffrance. Il offrirait qui plus est une option supplémentaire à l’entraîneur Eirik Horneland. Ce recrutement s’inscrit également dans une stratégie tournée vers l’avenir, en misant sur de jeunes talents prometteurs capables de s’inscrire dans la durée.

A quelques jours d'une signature à l'ASSE ?

Sauf revirement de situation et comme le confirme Le Progrès, Ognjen Mimović devrait devenir Stéphanois dans les prochains jours. Les négociations, bien avancées, n’attendent plus que la fin des obligations européennes de l’Étoile Rouge pour être conclues. Si son arrivée se confirme, elle marquera un coup de boost important pour le mercato hivernal de l’ASSE.

Pour les Verts, un tel transfert serait aussi un signal fort. Après plusieurs mercatos marqués par une prudence financière, l’ASSE semble prête, avec Kilmer, à investir pour se donner les moyens de ses ambitions. En déboursant près de 8 millions d’euros pour un joueur de 20 ans, le club montre qu’il peut être un acteur fort durant ce mercato.

Si Ognjen Mimović a les qualités pour s’imposer en Ligue 1, son adaptation sera observée à la loupe. Passer de la Superliga serbe au championnat français représente un véritable défi, tant sur le plan physique que tactique. Toutefois, tout laisse à penser qu’il pourrait rapidement s’intégrer au championnat français. Ne reste plus qu'à parapher son contrat avec l'ASSE...