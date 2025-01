Le mercato hivernal sera déterminant pour l’ASSE. Avec une position de barragiste à la trêve, les supporters espèrent des recrues capables de renforcer l’équipe et de garantir son maintien en Ligue 1. Le nouvel entraîneur, Eirik Horneland, devra relever le défi de redynamiser un groupe en difficulté. Par ailleurs, un acteur majeur de la dernière remontée en Ligue 1 pourrait effectuer son retour dans le Forez cet hiver.

C'est la bombe d'hier soir. L'ASSE serait très proche de rapatrier son attaquant fétiche, celui qui a permis au club de retrouver l'élite. C'est une information qui a suscité une grande excitation de la part des supporters stéphanois.

Pas si proche de conclure ?

Irvin Cardona pourrait bientôt faire son retour à l’AS Saint-Étienne, mais le dossier semble encore en suspens. Actuellement joueur de l’Espanyol Barcelone, une équipe en difficulté en Liga (18e sur 20), il figure aujourd’hui dans le groupe pour affronter Leganés, où évolue également Yvan Neyou, ancien Stéphanois. Il commencera sur le banc la rencontre à 18h30.

Avec 15 matchs disputés dans le championnat espagnol, Cardona a inscrit un but et délivré une passe décisive. Titulaire à cinq reprises, il a joué 590 minutes lors de cette première partie de saison. Aussi, l'ancien stéphanois a disputé deux matchs de coupe pour un but et deux passes décisives.

À en croire les informations de Mohamed Toubache-Ter, le club catalan ne semble pas disposé à se séparer de Cardona sans avoir trouvé son remplaçant. Ce serait la dernière condition sine qua none pour le retour de Cardona dans le Forez. Cela pourrait retarder son arrivée à Saint-Étienne, même si certaines sources, comme le journaliste Benjamin Danet (But ASSE), l’annonçaient présent dans le Forez dès ce lundi. Cette information semble toutefois prématurée à ce stade.

Une question de jours pour l'ASSE ?

Rien n'affirme que l'arrivée de Cardona soit à oublier. Néanmoins, les discussions ne permettent pas encore d'affirmer un accord total entre toutes les parties et donc une arrivée imminente.

Si l’opération aboutit, Cardona pourrait apporter une belle plus-value à l’attaque des Verts, en quête de renforts pour redresser leur saison. En attendant, il faudra surveiller de près l’évolution des négociations entre les deux clubs.