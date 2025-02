Ce soir à 21h05, l'ASSE reçoit le Stade Rennais. C'est la première fois que les Verts retrouvent le stade Geoffroy-Guichard avec ses quatre tribunes depuis le début de l'année 2025. Cette affiche, importante, fait face à un problème majeur : la neige ! Ces conditions météorologiques peuvent-elles poser problème pour la tenue de cette rencontre ?

C'est un match que l'ensemble des supporters attend. Après le mercato hivernal, l'ASSE espère retrouver le chemin de la victoire devant son public. Présent en conférence de presse, Eirik Horneland a évoqué les mouvements effectués cet hiver :

"L'une des premières choses que j'ai dites en arrivant, c'est qu'il fallait faire confiance aux joueurs qui étaient déjà là. C'est ce qu'on fait. Ils ont fait de bonnes choses. Ils sont en progrès depuis le début. Et depuis, on a aussi enregistré l'arrivée de Max Bernauer et d'Irvin Cardona. Donc, on va continuer à travailler avec cette équipe. Et je sais que, par ailleurs, Loïc Perrin et la direction ont travaillé sur des joueurs pour les faire venir. Certains deals ne se sont pas faits, mais je suis très content de l'équipe que j'ai."

Un report possible de la rencontre ASSE - Stade Rennais ?

La question peut légitimement se poser. La neige peut-elle empêcher la tenue du match ? Il n'est pas rare qu'à Saint-Étienne, certaines conditions météorologiques suscitent des interrogations sur le maintien des rencontres.

En ce samedi 8 février, la neige est attendue dans plusieurs départements français. Quatre ont été placés en alerte orange : la Haute-Loire, l'Aveyron, la Lozère et l'Ardèche. Ainsi, la Loire, département de Saint-Étienne, n'est pas concernée par cette alerte.

D'après Météo France, la température ne devrait pas descendre en dessous de 2 degrés ce samedi soir. Cependant, de fortes variations de température existent selon les zones de la ville. Par exemple, à l'ouest de Saint-Étienne, la neige semble mieux tenir.

Il n'y aurait finalement pas de risques

Néanmoins, même en cas de précipitations, le match entre l'ASSE et Rennes devrait pouvoir se tenir sans problème. En effet, la pelouse de Geoffroy-Guichard est chauffée. Toutefois, il faudra être prudent sur les routes ! De nombreux supporters viennent des départements placés en vigilance orange. Comme l'alerte a été lancée, les routes devraient être en grande partie dégagées, mais la chaussée pourrait malgré tout être glissante.

Pour rappel, la dernière rencontre reportée en raison de la neige remonte à avril 2022, lors du match entre l'ASSE et l'OM. Celui-ci avait finalement été joué le lendemain.