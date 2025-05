À l’aube d’un derby de l’Ouest capital pour le maintien, Jordan Lefort s’est présenté en conférence de presse. Angers se rend à Nantes avec la pression du résultat : le SCO doit impérativement ramener des points pour rester dans la course au maintien en Ligue 1.

Angers n’a plus de joker. En déplacement chez les Canaris ce week-end, les hommes d’Alexandre Dujeux n’auront qu’un seul objectif : ramener des points et éviter l’effondrement. À 270 minutes de la fin de saison, le SCO est plus que jamais concerné par la zone rouge.

Alors que l’équipe reste sur une série noire, le coach angevin prendra la parole ce vendredi pour dresser un état des lieux et poser les bases d’un dernier sprint qui s’annonce haletant. À commencer par ce match sous haute tension au stade de la Beaujoire.

Un championnat de France sans surprise ?

Jordan Lefort (SCO d'Angers) : " On a plutôt bien négocié nos matchs face à nos concurrents directs. Nantes l'est, avec juste deux points de plus que nous. Il y aura de la pression et ce sera à nous de gérer ça. La Ligue 1 est un championnat très relevé où la logique est souvent respectée. Je trouve que la première mi-temps face à Lille était positive. On aurait mérité de mener à la pause. On doit être capable de mettre Nantes en difficulté."

La saison de Ligue 1 est longue

Jordan Lefort (SCO d'Angers) : « Je me plais dans un style de jeu qui part du bas. Le coach me laisse beaucoup de responsabilités et j'aime ça. Je sais jauger les risques dans la relance et je ne me cache pas. Je travaille beaucoup y compris à la maison. J'apporte beaucoup d'importance à l'alimentation et au sommeil. J'ai la chance d'avoir la confiance du staff. Bien sûr, il y a des creux de fatigue. Derrière, il faut analyser les raisons. » Pour rappel, Jordan Lefort avait fait faux-bon à l'ASSE en 2022. Il s'est depuis imposé à Angers comme un cadre de l'équipe.