À l'occasion du 180ᵉ Sainté Night Club, Patrick Guillou (BeIN Sport) et Martin Mosnier (Europort) sont revenus sur la dernière prestation de l'ASSE défit à Strasbourg. Extraits.

Patrick Guillou : “J’aime beaucoup Pétrot. C'est quelqu'un qui a été formé au club, c'est quelqu'un qui est de la région, c'est quelqu'un qui donne toujours 100 %. Une fois qu'on a dit ça, on s'aperçoit qu'il a peut-être découvert tardivement la Ligue 1. Il joue avec ses moyens. Ça peut suffire pour jouer en backup, pour être un complément qui va faire les fins de match dans la rotation. Concernant Appiah, je rappelle que lorsque Maçon est revenu d'Israël, il a disparu des écrans radars et la montée, il l'a faite en regardant les matchs du banc. Il a trop d'absence sur le deuxième but. Donc ça ne sert à rien de leur taper sur la tête, il va falloir finir la saison avec eux.

Pour Pétrot, on se rappellera qu'en début de saison, il ne faisait pas partie du groupe prévu. Après les premiers matchs de Cornud, on a vu qu’on aurait besoin de lui…

Irvin Cardona ? Il avait été maladroit dans le match à Lens. Est-ce que c'est un joueur qui est estampillée Ligue 2 ? Peut-être. Dans son travail de finition, il est malheureux et maladroit. Mais il est capable de coups d'éclat comme il sait les faire. Il peut être l’homme providentiel contre Toulouse. Aujourd'hui, il fait partie des trois qui sont titulaires. Il perd beaucoup de ballons dans sa lecture de jeu et de l'espace autour de lui. Mais dans le dernier tiers, il peut, sur un coup de génie, faire la différence.”

Une défense de l'ASSE qui inquiète

Martin Mosnier (Eurosport) : “Si tu avais des attaquants plus réguliers, tu ne serais pas à cette place-là. Mais sur Cardona, il en est a 4 buts, 3 passes décisifs en 12 matchs. Sur ce que j'ai vu depuis le mois d'août, je préfère l’ASSE avec Cardona que sans Cardona.

Il t'a rapporté deux points face à Brest et Angers, des points qui pourront compter vers la fin. Oui, il a fait un match raté contre Strasbourg. C'était le cas aussi contre Lens. On sent qu'il est moins en confiance que l'an dernier où à la même époque il marchait complètement sur l'eau. Mais malgré tout, je ne voudrais pas être trop sévère avec lui parce que depuis qu'il est revenu, il apporte quand même des choses. Il marque des buts. Stassin s'est réveillé et peut-être que Cardona n’y est pas pour rien non plus."

Nadé, Patron en faillite à l'ASSE ?

Patrick Guillou : “Mickaël Nadé est censé être le patron de la défense. C'est un joueur qui marche beaucoup au mental. Et quand ses premières interventions en début de match sont ratées, on a l'impression qu'il va traîner tout le match en ruminant les actions. C'est un joueur qui va se crisper au niveau du haut du corps et qui va sortir de son match. Nadé n'a pas fait son meilleur match à Strasbourg. Et ensuite, ça rend l'équilibre défensif encore plus compliqué avec des joueurs qui sont peut-être dépassés dans beaucoup de situations. La peur se propage de main en main."

Martin Mosnier : “C'est un joueur qui marche à l'énergie, mais je pense que ça ne suffit pas à ce niveau. Il fait trop d'erreurs et le premier but encore une fois... Son derby, par exemple, est très bon. Son derby est très bon. Mais il y a beaucoup trop de montagnes russes dans une saison. Il y a beaucoup trop de pénaltys concédés, beaucoup trop de fautes d'alignement. Moi, ça me rend ma boule. Contre Strasbourg, c'est une grosse erreur en début de match.

Bernauer ? Effectivement, depuis quelques matchs, il montre autre chose. Il lui fallait aussi peut-être un temps d'adaptation, prendre ses marques. Mais j'attends de voir pour totalement m'enflammer sur lui.”

Stassin en leader offensif des Verts

Patrick Guillou : "Stassin ? On verra son évolution. On verra comment et dans quel club il va évoluer. A l'ASSE ? C'est un remarquable finisseur dans la technique de finition. Si vous regardez ses buts, il est dépendant des ballons qu'il va recevoir dans la surface, parce que c'est ce type de joueur. Pour le moment, à 20 ans, ce n'est pas encore le joueur qui est capable de se retourner, de résister à la charge. Je ne vais pas dire qu'il est trop frêle, car il s'est amélioré. Il a progressé. Il a progressé sur ce type de secteur de jeu. Après, ce n'est pas un joueur qui attend encore son plafond de verre. Je suis incapable de dire qui jouera dans un club du top 20 de Ligue des champions, mais c'est incontestablement le leader d'attaque mais il est encore trop dépendant de ses partenaires. Mais, sincèrement, il fait le job. Et on verra où ça va nous amener."

Martin Mosnier : “Stassin, je l'avoue très humblement, je ne pensais pas le voir à ce niveau aussi vite en Ligue 1. Je le trouvais beaucoup trop léger, surtout dans les duels où il se faisait systématiquement bouffer en début de saison. Je salue l'évolution, et sans cette évolution-là, sans doute que Saint-Etienne serait déjà condamné. Sainté lui donne une partie de sa survie, de ses ambitions de fin de saison, parce que ça aurait été impossible sans lui. Mais oui, c'est un gamin de 20 ans qui est dépendant du collectif. Tu ne peux pas lui demander de sauver la patrie tout seul, c'est impossible."