Avant d'affronter une ASSE en quête de maintien, Adi Hütter a exhorté ses joueurs à réagir après le nul décevant contre Le Havre. Le coach monégasque attend un sursaut, à l'extérieur, dans un contexte de pression totale pour le podium.

Le sprint final est lancé et Monaco n’a plus le droit à l’erreur. En déplacement samedi soir (21h05) à Geoffroy-Guichard, les hommes d’Adi Hütter doivent impérativement s’imposer pour conserver leurs chances de qualification en Ligue des Champions. Mais après un match nul frustrant contre Le Havre (1-1), le technicien autrichien attend une réaction immédiate.

Saint-Étienne, un piège à éviter pour relancer la machine

Face à la presse, Hütter n’a pas mâché ses mots : « Nous aurons besoin de montrer un autre visage à Saint-Étienne parce que ce sont les derniers mètres du sprint final. Désormais, tous les points et tous les buts inscrits ou encaissés peuvent être décisifs. »

Le coach de l’ASM s’attend à une rencontre disputée face à un adversaire en urgence de points : « Nous allons tomber face à une équipe qui lutte pour sa survie, et qui sera poussée par un public formidable. C’est une rencontre importante pour les deux formations. »

Monaco devra retrouver son intensité, absente selon lui face au Havre : « En première période, nous n’étions pas à 100% dans les duels, l’intensité, notre style. Ce n’est pas une excuse. C’est insuffisant. »

Une forme irrégulière et des doutes face aux blocs bas

Si Monaco a brillé contre les cadors, c’est face aux « petits » que le bât blesse. Hütter le reconnaît : « Nous avons parfois des difficultés contre les équipes du bas de tableau. Il faut être irréprochables sur l’attitude, la mentalité, le comportement. »

Il poursuit : « On ne parle pas de tactique. Nous avons battu Marseille, Nice, fait un bon match contre Strasbourg. C’est une question d’état d’esprit. Lorsqu’on se bat sur chaque situation, on a les qualités pour tout gagner. »

Pour cela, le staff a revu les erreurs commises : « Nous avons analysé notre prestation face au Havre et effectué de bons entraînements cette semaine pour être prêts. »

Une attaque en panne, Balogun bientôt relancé ?

Si la solidité défensive s’améliore, l’attaque est en panne avec un seul but sur les deux dernières journées. « Contre l’OM, on en met trois. Deux contre Nice. Mais récemment, ce n’est pas assez. On doit marquer plus. »

Le retour de Folarin Balogun pourrait être une solution : « Il a été longtemps absent mais il est désormais à 100%. Il doit encore faire preuve de patience, mais il est sur la bonne voie. »

Adi Hütter peut compter sur un groupe complet : « Breel (Embolo) et Mika (Biereth) font du bon travail. Je suis content que tout le monde soit disponible. »

« Pas de pression excessive, mais un objectif clair » pour Adi Hütter

Alors que la pression monte, Hütter reste calme : « Je ne la ressens pas. Mon travail est de tout faire pour atteindre nos objectifs. On l’a fait l’an dernier, on veut recommencer. »

Il reste lucide sur la course au podium : « Même avec trois victoires, ce n’est pas garanti. Lille peut aussi gagner tous ses matchs. La différence de buts pourrait compter. »

Enfin, il insiste sur la force mentale de son groupe : « J’ai le sentiment que nous sommes prêts émotionnellement. Il faudra le montrer samedi. »