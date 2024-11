Match capital pour l'ASSE ce samedi. Les Verts reçoivent Montpellier, lanterne rouge de Ligue 1. Pas le droit à l'erreur pour Olivier Dall'Oglio et ses hommes. L'entraineur de l'AS Saint-Etienne s'est présenté en conférence de presse ce jeudi.

Des pépins pour les Verts

Olivier Dall'Oglio (Coach ASSE) : "Sur l’état des lieux des joueurs, on va commencer par les mauvaises nouvelles. Micka Nadé s’est blessé lors du match contre Lyon avec une entorse au genou. On n’a pas encore la date exacte de son retour, mais il faudra quelques semaines, même si ça va beaucoup mieux. Micka marche normalement, donc c’est rassurant. Cependant, on ne prendra aucun risque là-dessus. On a eu peur le jour du match et encore plus en regardant les images, qui étaient assez impressionnantes. Mais je pense qu’il faudra trois à quatre semaines avant qu’il soit de retour. Je m’avance peut-être un peu, je ne suis pas docteur, mais c’est ce que je crois.

Ensuite, Yvann Maçon est forfait en raison d’une douleur au genou. Je ne pense pas que ce soit très grave, mais il sera absent pour une dizaine ou une quinzaine de jours. C’est son genou opéré qui le gêne. Il a un peu gonflé, et on ne peut pas l’utiliser sur ce match-là. C’est venu après le match de Lyon. Rien de dangereux, mais on a été obligé de l’arrêter."

Mais aussi des bonnes nouvelles pour l'ASSE

Olivier Dall'Oglio (Coach ASSE) : "Du côté des bonnes nouvelles, on a des joueurs qui reviennent. Mathieu Cafaro revient de suspension, et Pierre Cornud, qui est avec nous depuis un moment, va beaucoup mieux. Cela nous laisse des options pour faire des choix. Anthony Briançon devrait reprendre l’entraînement avec le groupe la semaine prochaine, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Thomas Monconduit, ce sera un peu plus tard. Il va bien, mais son retour prendra un peu plus de temps. Quant à Ben Old, il a toujours une attelle et ne peut rien faire pour le moment, si ce n’est attendre.

Sur l’état général, ce n’est pas idéal, mais il faudra faire avec. Les joueurs qui rentreront devront faire le travail. On a senti ces dernières semaines une solidité défensive accrue, et il faudra continuer dans ce sens, même si la défense sera probablement remaniée.

Ce matin, nous avons récupéré les joueurs internationaux, qui étaient rentrés hier, parfois très tard. Évidemment, il y a un peu de fatigue liée au voyage plus qu’aux matchs eux-mêmes, mais pas de blessés à signaler. Batu (Batubinsika) a joué tout le match et a même marqué. Aucun souci musculaire pour lui, ce qui est une excellente nouvelle. Les autres joueurs se portent bien. Aujourd’hui, ils étaient en récupération, et je les retrouverai demain sur le terrain."