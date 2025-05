L’ASSE Féminines disputera son dernier match de la saison ce mardi 7 mai à 17h face à Guingamp. Une affiche symbolique qui pourrait marquer la fin d’un cycle pour plusieurs joueuses.

La saison touche à sa fin pour les joueuses de l’AS Saint-Étienne, et le déplacement à Guingamp ce mardi (17h) en D1 Arkema pourrait bien être le dernier chapitre pour plusieurs d’entre elles sous le maillot Vert. Un match sans enjeu comptable, mais chargé d’émotion et d’incertitudes.

Un dernier match pour certaines joueuses de l'ASSE ?

Comme l’année dernière, au moment du rachat du club, de nombreux départs sont à redouter. En 2024, quatorze joueuses avaient quitté l’effectif directement après la fin de saison, certaines au terme de longs parcours au sein de l’ASSE. Un véritable renouvellement d’effectif avait été opéré. L'été et l'hiver dernier, l'ASSE a donc dû se montrer active sur le marché des transferts, avec des arrivées plus ou moins concluantes.

Un effectif une nouvelle fois en mutation ?

Les intentions de la direction sont claires : ne pas reproduire les erreurs du passé. Pourtant, plusieurs départs en fin de contrat semblent inévitables. Certaines joueuses pourraient disputer leur dernière rencontre ce mardi en terres bretonnes. Le groupe féminin de l’ASSE, encore en phase de structuration dans l’élite, pourrait connaître une nouvelle vague de mouvements cet été. En effet, maintenues officiellement que lors de l'avant-dernière journée, les Vertes se sont fait peur. Il aura fallu attendre la dernière minute pour voir Sarah Cambot égaliser.

On imagine, bien que le club ne souhaite pas revivre un tel scénario, d'autant lors de leur arrivée, les nouveaux actionnaires, ont indiqué l'importance pour eux d'avoir une section féminine compétitive. Dans les colonnes du Progrès en juin 2024, c'est ce qu'avait annoncé Ivan Gazidis. « A l’ASSE, c’est un des points sur lequel on souhaite progresser. On y mettra les moyens. »

L’occasion de finir sur une bonne note

Ce déplacement à Guingamp sera donc important, même si'l n'y a plus d'enjeux sportifs pour les deux équipes (Guingamp est déjà relégué). Pour certaines, il s’agira d’un dernier baroud d’honneur, d’une ultime occasion de défendre les couleurs stéphanoises. La cohésion affichée ces dernières semaines et les progrès dans le jeu laissent espérer un beau final.