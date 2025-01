L'ASSE retrouve Geoffroy-Guichard ce dimanche après-midi. Eirik Horneland s'est présenté en conférence de presse ce vendredi. L'occasion de répondre aux questions des journalistes présents. Extraits.

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : " Oui, on est obligé de prendre en compte le classement. Évidemment, on en a conscience. On sait que notre position n'est pas facile en ce moment. Mais si on se concentre uniquement là-dessus, je pense qu'on perd d'énergie pour développer ce qu'on est en train de faire. Il faut qu'on arrive à chaque moment à développer une bonne prestation, que ce soit à l'entraînement ou en match et que par étape, on arrivera à progresser."

"Les joueurs ont de bonnes phases sur le terrain."

"Il faut vraiment construire cette prestation, cette performance au quotidien pour arriver à des bons résultats. Pour le moment, je trouve que les joueurs ont fait du bon travail, ils répondent à mes consignes, ils jouent dans le style de jeu que je leur demande et je pense que sur le long terme, ça va être bénéfique. Les joueurs ont de bonnes phases sur le terrain. Moi, ce que je leur demande aujourd'hui, c'est de continuer à construire pour que ces bonnes phases se prolongent dans le temps et nous amènent vers de meilleurs résultats."

Horneland ne peut pas être surpris par l'adversaire de l'ASSE

"On recueille beaucoup d'informations sur les équipes adverses, mais pour les joueurs, on en use assez peu. On veut vraiment qu'ils se concentrent sur notre style de jeu, sur ce qu'on veut qu'ils fassent sur le terrain. Et ensuite, on procède aussi beaucoup par ajustement quand on est face à cette équipe. En tant qu'entraîneur, on ne peut pas être surpris de ce que propose l'adversaire, donc on fait beaucoup d'analyses. On a beaucoup de renseignements, mais on n'en partage qu'une partie avec les joueurs.

Cette manière de se concentrer sur nous-mêmes, c'est aussi une manière de montrer aux joueurs qu'on a confiance en eux et qu'ils doivent avoir confiance en eux. Et c'est ainsi qu'on va réussir à optimiser la performance des joueurs dans le groupe."

Un contenu plus ludique pour les joueurs

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Je n'ai pas l'impression que les séances soient spécialement longues. On s'adapte un petit peu à ce qui était fait aussi avant avec les joueurs. Sur le contenu des séances, on fait beaucoup de jeux pour donner du plaisir aux joueurs et tout simplement parce que le football est un jeu et que c'est ce qu'on doit pratiquer à l'entraînement. Et on essaie aussi de leur apporter quelques schémas tactiques et de développer des combinaisons sur lesquelles on pourra adapter notre style agressif et intense.