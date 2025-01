La rencontre de ce dimanche après-midi face à Nantes est cruciale pour l’ASSE. Dylan Batubinsika s'est présenté en conférence de presse ce vendredi. L'occasion de répondre aux questions des journalistes présents. Extraits.

Dylan Batubinsika (Joueur de l'ASSE) : "Je suis content d'avoir eu avoir beaucoup de minutes depuis le début du championnat. Après, je ne suis pas satisfait. Je veux encore plus être un véritable patron. Maintenant que j'ai un peu plus d'expérience en Ligue 1, puisqu'on a fait toute la phase aller, je sais à quoi me tenir avant les matchs.



Du coup, à moi, maintenant, de pouvoir être encore plus entreprenant dans mon jeu et si je peux aider mes coéquipiers à côté de moi et peut-être faire office de patron de la défense, ça va avec plaisir. En tout cas, je suis prêt à ça et je suis prêt à donner le meilleur pour cette deuxième partie de saison et pour pouvoir atteindre nos objectifs."

Le match de Nantes plus dur que celui face au PSG ?

Dylan Batubinsika (Joueur de l'ASSE) : "Il faut se concentrer. Comme on a pu le dire, le match de Paris Saint-Germain, c'était un match de gala où la victoire était compliquée à aller chercher forcément. Mais là, forcément, on joue contre une équipe qui est un peu plus dans notre championnat. Aujourd'hui, on est très proche au classement puisqu'on a le même nombre de points. Donc, c'est un match couperet entre guillemets pour le moment, mais en vérité, rien ne sera figé à la fin de la rencontre. Maintenant, on sait tous, on est tous conscients que c'est un match à gagner pour pouvoir, pour nous, dans la tête, être bien et pour faire un bon classement, parce que ça peut être important en cas de victoire.

Ils ont fait des bons matchs, donc il faut s'attendre à une grosse bataille. C'est sûr, ce dimanche, ça ne va pas être un match facile. Si on pense que ce sera plus facile que le match contre le PSG, on se trompe. Parce que ça sera tout aussi compliqué. On aura un adversaire qui voudra nous battre absolument. Et c'est à nous de répondre présent. On sera à la maison. On n'aura pas nos kops. Mais on est sur notre pelouse. On est à la maison. Donc, on se doit de prendre des points quand même."