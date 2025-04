La pression sera forte pour les Verts ce dimanche. Les stéphanois devront impérativement obtenir un résultat pour se rapprocher de leurs concurrents au maintien. Dennis Appiah (ASSE) s'est présenté devant la presse ce vendredi.

Dennis Appiah (Joueur de l'ASSE) : "Absence de Bouchouari ? « Déjà on est peiné pour Ben parce que Benji c'est un élément fort dans le groupe et puis en ce moment il est plutôt bien et il va rater un match que je pense que tout le monde attend donc forcément on est peiné puis aussi du fait de sa blessure donc j'espère pour lui que ça va bien se résorber et qu'il va pouvoir vite nous rejoindre. Pour les autres (Stassin et Cardona) pour moi ils sont aptes donc je les attends du moins j'espère qu'ils seront là c'est mieux qu'on a le plus de force le plus de force avec nous. Et si ce n'est pas le cas, comme on l'a toujours dit, on a un collectif, on a des joueurs qui sont là, qui s'entraînent tous les jours, qui sont là pour pallier les absences quand on en a besoin. »

Son premier derby à GG : « C'est vrai que début de saison, c'est des cases qu'on coche à chaque fois. Il y a deux ans, quand j'ai signé, j'étais venu pour jouer un derby aussi. Je suis heureux de pouvoir vivre ça, d'autant plus que c'est à la maison. On avait vécu à Lyon, ce n'était pas trop mal, mais je pense que ça va être quelque chose de différent chez nous. Le stade est plus que plein. Je pense qu'on vend des places où il n'y a pas de place. Je crois qu'il y a des gens qui vont rester debout. Non, ça va être une belle soirée à vivre. En plus de ça, on peut être costaud si on peut amener déjà une très belle prestation pour notre public et pour nous-mêmes. On sera fiers de ce qui se passera après.

Quoi qu'il arrive, c'est un match à part. Donc, c'est sûr que si on sort d'une bonne prestation avec un résultat, quels qu'en soient les enjeux par rapport à ça, ce sera déjà une belle soirée de vécu. Et je pense que tout le monde vivra déjà une ou deux semaines, deux bonnes semaines après. Après, forcément, pour rouvrir la course au maintien, on a besoin de points. Donc, tous les matchs sont importants. Celui-là, c'est un derby, c'est à part. Mais prendre trois points ce week-end, ça ferait forcément du bien parce qu'on en manque de points. »

La course au maintien pour l'ASSE ? Cinq matchs, quinze points à prendre. Donc quand on entend ça, il y a beaucoup de points à prendre, mais on n'a pas beaucoup de temps. Donc il ne faut pas perdre de temps, il faut prendre les points le plus vite possible. À Nantes, on était dans cette position aussi où il restait très peu de matchs, on n'avait pas le droit à l'erreur. Et puis on avait réussi à enchaîner quatre victoires, on avait réussi à aller au barrage, on s'était maintenu aussi. Donc il y a urgence forcément de points. Après, tout est possible et il faut y croire quoi qu'il arrive jusqu'au bout.

"Quand on est mené, on a une force de caractère, on est capable de revenir !" (Appiah avant ASSE-OL)

Dennis Appiah (Joueur de l'ASSE) : "Sur le match de la semaine dernière, oui. Parce qu'à chaque fois on a été mené, à chaque fois on a réussi à revenir. Sur ce match, oui. Après, chaque match a sa vérité. Mais c'est vrai que c'est un axe sur lequel on doit travailler. On doit encore progresser. On doit encore monter le curseur sur ça. Parce que, vous l'avez dit, sur les matchs qu'on est mené, quand une équipe mène de 1 ou de 2 buts, le match n'est jamais terminé. A nous de croire en nos forces. Quand on est mené, on a une force de caractère, on est capable de revenir. Sur ça, il ne faut pas lâcher. Les matchs, des fois, sont longs. On prend des buts assez tôt, des fois. Il faut rester uni, il faut rester compact. Il faut garder le travail qu'on fait parce qu'on a le temps de revenir sur les matchs. On n'a pas à tout relâcher, à sortir complètement du match pour, après, laisser des occasions à l'adversaire.

Comme on en manque deux points, on a perdu deux points. Je pense qu'il y avait la place de prendre trois points sur ce match. Après, on aurait pu le perdre aussi parce qu'il y a des occasions en face. C'était un match assez ouvert. Mais je suis déçu parce que j'aurais préféré prendre trois points sur ce match.

La tête de Zuriko sur la barre contre Brest, il l’a vu au fond ? Parce que c'est Zuriko ? Non, je n'y avais pas cru (rires). Non, non, non. Je lui aurais préféré vraiment qu'elle soit au fond. Après, elle n'est pas facile, elle apprend hyper bien. Mais voilà, le montant a décidé autrement. C'est comme ça. C'est dommage. C'est dommage, c'est tout. Il a fait ce qu'il fallait. Et après, ça n'a pas voulu nous sourire. Il faut passer à autre chose."