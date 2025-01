Le mercato peine à s'emballer du côté du Forez. Pour l'heure, seul Irvin Cardona a rejoint l'ASSE. L'attaquant s'est présenté en conférence de presse ce jeudi. Extrait.

Irvin Cardona (Attaquant de l'ASSE) : " La Liga ? J'ai retenu pas mal de choses. C'est un championnat qui est quand même différent. Déjà sur le plan tactique, il y a un niveau supérieur. Sur le plan technique aussi, c'est très fort. Je pense avoir progressé sur ces points-là. C'est bénéfique de prendre de l'expérience ailleurs. J'essaierai de mettre en place les choses que j'ai apprises aussi là-bas ici.

Je regardais tous les matchs. C'était dur d’être devant la télé. Surtout que ce n'était pas évident les premiers matchs. Mais c'est de mieux en mieux. Je suis content qu'on arrive à prendre des points petit à petit. Je pense que l’équipe joue dans un système qui peut me correspondre, de par les transitions déjà. C'est un coach qui aime mettre la pression et récupérer le ballon le plus rapidement possible pour se projeter. De par ma vitesse et mes appels de balle, je pense que ça peut être une bonne chose."

Cardona devra gagner sa place

Irvin Cardona (Attaquant de l'ASSE) : "Avec Eirik Horneland ? On a parlé un peu, mais surtout pour connaître mon état de forme. J'ai fait un peu de vidéos pour voir le système et comment les attaquants devaient jouer. Mais comme je l'ai dit, j'ai regardé quasi tous les matchs, donc je savais à quoi m'attendre. Il ne m'a rien promis. C'est à moi de gagner ma place et de faire ce qu'il faut à l'entraînement et sur le terrain quand je peux jouer. Je veux aider au maximum l'équipe, et tout faire pour qu'on gagne des points.

Les supporters ? J'ai reçu énormément de messages gentils. Malheureusement, ça ne s'est pas fait cet été. Parfois, dans le foot, il y a des choses qui marchent, d'autres qui ne marchent pas.

On a repris contact avec Saint-Etienne il y a quelques semaines. Les choses se sont faites à ce moment-là. Dans le foot, il y a toujours des moments où ça va, d’autres où ça ne va pas. Là, c'était un peu plus compliqué. Et au final, on a réussi à trouver un accord entre trois clubs. C'est compliqué et ça n'arrive pas souvent. Mais le plus important, c'est que je sois ici, que je sois heureux ici."