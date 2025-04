L'ASSE joue gros face au Stade brestois ce dimanche. Les stéphanois auront la pression devant leur public car ils devront impérativement l'emporter pour espérer se maintenir. Ben Old s'est présenté en conférence de presse ce vendredi. Extraits.

Ben Old (Joueur de l'ASSE) : "Je ne me définirais pas comme un joueur bonus, mais je suis très content d'être de retour dans l'équipe pour disputer cette dernière partie de saison. Je vais vraiment faire tout ce qui est en mon pouvoir pour nous maintenir.

J'ai cette sensation de pouvoir amener un petit peu de fraîcheur. J'étais loin du groupe, loin des terrains pendant longtemps, ça a été frustrant. J'ai cette énergie, j'ai envie de l'apporter au groupe. Je sais que l'équipe a connu quelques périodes difficiles, mais il y a de quoi espérer."

Ben Old se sent à la maison

Ben Old (Joueur de l'ASSE) : "Parler français est un peu difficile, ça me prend du temps, mais tout doucement, je commence à comprendre de mieux en mieux. Pour la nourriture, je n'ai vraiment pas à me plaindre. C'est vraiment très bon. Tout est ici très différent de la Nouvelle-Zélande. Il y a un temps d'adaptation. Mais je sens vraiment au sein du club et dans la ville cette envie de m'accueillir. Je me sens vraiment chez moi ici et j'apprécie vraiment la vie. J'apprécie le football et la vie autour du football ici. Je me sens comme chez moi à Saint-Etienne."

Adaptation express à l'ASSE

Ben Old (Joueur de l'ASSE) : "J'ai été agréablement surpris de m'adapter aussi vite en première partie de saison. J'ai fait des bonnes rencontres. C'était vraiment quelque chose de très positif pour moi et aujourd'hui, maintenant que je suis de retour, je vais vraiment tout faire en sorte pour retrouver ce niveau du début de saison.

On a répété la même manière de jouer, le même style de jeu, la même tactique à aborder. C'est ce que font souvent les grandes équipes qui gardent leur philosophie de jeu avec cette volonté d'être agressive et de jouer un football tourné vers l'avant. Ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est d'arriver à prolonger ces moments où on fait ce qu'il faut. Mais je comprends que d'un point de vue extérieur, il y ait de la frustration, de la déception, notamment avec certaines défaites qui ont été importantes. Il faut qu'on reste sur notre philosophie de jeu et d'essayer de prolonger nos temps forts."