L’ASSE continue de miser sur la formation pour construire l’avenir. En témoigne la sélection de deux jeunes joueurs sous contrat de non-sollicitation avec le club : Ali Mze Ainour (RC Joinville) et Massango Saymon (Bussy Saint-Georges FC). Ces deux talents franciliens ont été retenus pour intégrer l’INF Clairefontaine à partir de la saison 2025-2026, comme l’indique la convocation officielle de la FFF.

Tous deux rejoindront le centre de formation de l’ASSE en juillet 2027, une fois leur cycle terminé à Clairefontaine. D’ici là, ils poursuivront leur progression en alternant formation au sein du pôle espoirs et compétitions avec leurs clubs respectifs chaque week-end. Une trajectoire idéale pour affiner leur potentiel avant de franchir le cap du haut niveau.

L’INF Clairefontaine, un tremplin d’excellence

Intégrer l’Institut National du Football n’est pas anodin. Situé au CNF de Clairefontaine, ce centre d’élite est reconnu comme l’un des meilleurs viviers de jeunes talents en Europe. Zinédine Zidane, Kylian Mbappé ou encore Nicolas Anelka y ont fait leurs gammes. C’est dire la portée de cette sélection pour les deux jeunes Stéphanois.

Chaque année, seuls les profils les plus prometteurs sont retenus. Tests médicaux, capacités athlétiques, qualités techniques et intelligence de jeu : tout est passé au crible pour identifier les futures pépites du football français. En 2025, Ali Mze Ainour et Massango Saymon ont su se démarquer parmi des dizaines de prétendants.

L’ASSE, un projet structurant pour la jeunesse

Cette double sélection vient confirmer la stratégie proactive de l’ASSE en matière de pré-recrutement et de formation des jeunes talents. Grâce aux accords de non-sollicitation signés en 2025, les Verts ont sécurisé les droits des deux joueurs avant même leur arrivée à l’Étrat.

Ce type de démarche permet au club de bâtir un effectif jeune, formé à sa philosophie de jeu, et déjà attaché aux couleurs vertes. En intégrant Clairefontaine, Ainour et Saymon vont acquérir rigueur, exigence et expérience. Ils arriveront en 2027 dans le Forez avec un bagage rare et précieux.

Dès lors, les supporters peuvent se réjouir : l’avenir s’écrit en vert avec ces deux promesses à fort potentiel.