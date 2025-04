L'ASSE joue-t-elle sa dernière chance en recevant le Stade brestois ce dimanche ? C'est une possibilité. Les stéphanois auront la pression devant leur public. Eirik Horneland s'est présenté en conférence de presse ce vendredi. Extraits.

Eirik Horneland (Entraineur de l'ASSE) : "Augustine Boakye est out jusqu’à la fin de la saison. Pierre Cornud ne devrait pas être disponible. Il a une gène à l’aine. On a deux ou trois joueurs avec des incertitudes. On va échanger avec le médecin dans l'après-midi. Parmi ces joueurs, il y a Flo Tardieu qui a reçu un coup à l’oeil et à la hanche. C’est également le cas de Pierre Ekwah qui a écourté l’entrainement ce vendredi par précaution. Il y a aussi Léo Pétrot qui a eu un petit problème avec son mollet sur le match contre Lens. Il s'est entraîné mercredi, il a été au repos jeudi, et il s'est de nouveau entraîné aujourd'hui. On surveille son état.

Louis Mouton ? Il a fait une super séance d'entraînement hier. C'est vrai que ces derniers temps les quatre joueurs au milieu sont plutôt Flo Tardieu, Benjamin Bouchouari, Aïmen Moueffek et Pierre Ekwah. Mais il montre à chaque séance qu'il a très envie de jouer, c'est très intéressant pour moi. Louis Mouton et Lamine Fomba montrent beaucoup de choses à l'entraînement. Ils se battent pour prendre la place des quatre joueurs au milieu de terrain qui ont été plus utilisés que jusqu'à présent. Igor Miladinovic est de nouveau disponible, il est à la disposition du groupe, sa suspension (avec la réserve) est terminée."

Un pas en arrière dans la progression à Lens

Eirik Horneland (Entraineur de l'ASSE) : "On va essayer de s'améliorer jour après jour, semaine après semaine. Le match contre Lens, c'est un pas en arrière dans notre progression. Je ne suis pas content de notre prestation sur cette rencontre. Lens nous a dominés physiquement. On a eu du mal à se mettre à leur niveau. On a eu du mal à sortir de leur emprise sur la rencontre.

Notre équipe montre qu'elle est bien meilleure quand elle a le ballon. On l'a vu contre Paris, on l'a vu contre Lens. Les joueurs s'en sortent beaucoup mieux quand ils ont la possession de la balle. Quand on ne l'a pas, on est plus en difficulté. On a concédé beaucoup de buts, on a concédé beaucoup de pénaltys. Il faut qu'on travaille sur cette possession, comment l'avoir et comment la prolonger.

L'équipe, depuis le début de la saison, a essayé différentes stratégies. L'équipe a essayé de défendre assez bas, on a essayé de défendre aussi assez haut. On a essayé de jouer avec le ballon, on a essayé de jouer contre la possession. Et finalement, quand je regarde nos résultats actuels et ceux de la première partie de saison, ils sont à peu près équivalents."

Urgence de résultat pour l'ASSE

Eirik Horneland (Entraineur de l'ASSE) : "On a le sentiment de cette urgence de résultats. On n'est pas en bonne position. On le voit quand on a la lecture du classement. On va avoir besoin de remporter des matchs et il va falloir compter aussi sur le résultat de certains concurrents. De notre côté, il va falloir vraiment se concentrer sur nos rencontres, en tirer le meilleur parti. Et il faut vraiment qu'on se concentre sur ce sur quoi on a la main."

Brest comme modèle pour l'ASSE

Eirik Horneland (Entraineur de l'ASSE) : "L'équipe de Brest arrive ce week-end. C'est une équipe qui a une histoire récente intéressante. Ils ont réussi à faire de grandes choses ces dernières saisons. Et moi ça me conforte dans mon opinion, quand on choisit une direction et qu'on s'y tient. Je trouve pas mal d'inspiration dans cette équipe de Brest qui a su choisir une direction, s'y tenir et réussir de bonnes choses. Ils sont vraiment alignés avec leur idée de jeu, ils s'y tiennent. J'aime la façon dont ils abordent leurs rencontres.

Et nous, c'est aussi ce qu'on essaie de faire. Tenir cette idée de jeu, bâtir notre style et d'essayer d'avancer avec ça. Notre mission, c'est vraiment de montrer beaucoup plus de consistance dans nos rencontres, beaucoup plus d'efficacité, et de continuer à entretenir cette idée de jeu qui nous anime."

Horneland et son groupe ont conscience de la situation

Eirik Horneland (Entraineur de l'ASSE) : "On a conscience de la situation. On ne peut pas la cacher. Le classement est là, il faut l'affronter. Il faut avoir l'envie de l'aborder avec le plus de confiance possible, de prendre les rencontres avec confiance en nous, de rendre nos bonnes périodes de plus en plus longues et de faire de mieux en mieux dans notre jeu."