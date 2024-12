L'ASSE doit prendre des points à Toulouse ce vendredi soir (20 h 45). Avant ce déplacement, l'attaquant stéphanois Ibrahim Sissoko s'est présenté en conférence de presse ce jeudi après-midi. Extraits.

"Défendre, ce n'est pas ce que je préfère."

Depuis sa remontée dans l'élite, l'ASSE pratique un jeu moins conquérant. Logique irrémédiable pour un promu de la Ligue 2. Les hommes d'Olivier Dall'Oglio apparaissent moins incisifs face à ses adversaires. En témoignent les 92 passes réalisées dans la moitié marseillaise le week-end dernier. Ibrahim Sissoko témoigne.

Ibrahim Sissoko : "Le jeu en Ligue 1 ? Déjà, ça me fait plus défendre. Ce n'est pas ce que je préfère. Mais après, dans ces moments-là, ce n'est pas moi qui joue contre les autres, c'est l'équipe. On fera en fonction de comment se déroule le match. Pour l'instant, je pense que je suis un peu comme tout le monde. On est un peu dans l'apprentissage. Après, on aurait aimé que l'apprentissage se passe mieux, vu les résultats. Mais comme j'ai dit, non, pour l'instant, on va faire ce qu'il y a à faire et on verra tout simplement la fin"

Le coach de l'ASSE apprécié en interne ?

Après avoir permis aux Verts de retrouver l'élite, Olivier Dall'Oglio est plus que jamais sur la sellette avec l'ASSE. Le jeu stéphanois inquiète, mais pour autant, son joueur Ibrahim Sissoko soutient son coach.

Ibrahim Sissoko : "Olivier Dall'Oglio ? Je pense que c'est un coach agréable. On a appris à le connaître la saison passée. Moi, je ne le connaissais pas personnellement. Et j'ai vu de quoi il était capable sur un an.

Maintenant, on enchaîne notre deuxième saison ensemble. Ça se passe super bien. Je pense qu'ils m'ont apporté déjà la Ligue 1. (...) Ce n'est pas un coach qui me donne des limites. Mais je suis assez libre sur ça. Je pense être épanoui avec ce genre de coach. Je n'ai pas montré toutes mes capacités, je peux faire beaucoup mieux."