L'ASSE, actuellement en difficulté dans le championnat de Ligue 1, a du mal à produire un jeu fluide et efficace. Ce fut particulièrement inquiétant face à l'OM. Les statistiques collectées sur la première moitié de la saison 2024-2025 montrent des lacunes importantes, notamment dans les domaines des passes et de la construction du jeu.

Une production de passes décevante pour l'ASSE

L'un des domaines où l'ASSE rencontre des difficultés est la production de passes. Comparée à ses concurrents en Ligue 1, l'équipe stéphanoise occupe des positions très faibles dans plusieurs catégories statistiques liées à la distribution du ballon. Parmi les éléments les plus parlants, on peut noter :

Le total des passes tentées : Avec 5 581 passes tentées en moyenne sur 90 minutes, l'ASSE se situe à la 18ᵉ place du classement de la Ligue 1, un chiffre qui traduit un manque d'initiatives et de fluidité dans la circulation du ballon.

Les passes réussies : Avec seulement 4 403 passes réussies dans le cadre du jeu, l'ASSE est également 18ᵉ , ce qui indique une efficacité particulièrement faible pour ses joueurs en termes de passes en mouvement, un élément clé dans la construction d'un jeu offensif.

Distance totale des passes : L'ASSE est à 17ᵉ place en la matière. De quoi appuyer encore un peu plus là où ça fait mal.

La comparaison avec les autres équipes

Voici le tableau des statistiques de l'ASSE enrichi avec 11 données clés, offrant ainsi une vue plus détaillée des difficultés de l’équipe en termes de jeu, de passes, et de construction offensive. Ces données révèlent les carences inquiétantes de l'ASSE.

Statistique ASSE Classement L1 Passes totales tentées 5581 18e Passes réussies en jeu 4403 18e % Passes longues réussies 48.2 18e Passes courtes tentées 1917 18e Centres réceptionnés dans la surface 16 18e Centre tentés 148 18e Passes dans la surface de réparation 65 18e Passes dans le dernier tiers 324 17e Passes vers l’avant (progressives) 386 18e Corner 40 18e Taux de possession du ballon (%) 40.4 18e

La finition pas mieux que la construction à l'ASSE

Si l'ASSE est à la peine à la construction, ce n'est guère mieux à la finition. Avec seulement 11 buts inscrits en 14 matchs, l'ASSE se trouve parmi les équipes les moins prolifiques du championnat. Seul Le Havre fait pire. Cette faible production offensive est le reflet d'une équipe qui ne parvient pas à se créer suffisamment d'occasions. Le nombre total de 143 tirs est faible, mais l'ASSE affiche également un taux de conversion de seulement 31,5 %, bien en deçà de la moyenne de la Ligue 1. Cela indique que la difficulté principale de l'ASSE ne réside pas seulement dans le manque de tentatives, mais aussi dans leur inefficacité.

Les xG (expected goals ou buts attendus)

Une autre statistique importante est le xG (expected goals), qui mesure la qualité des occasions créées. L'ASSE affiche un xG de 14.4 et un npxG (xG sans pénalty) de 12.9, ce qui suggère que, bien que l'équipe crée des occasions, celles-ci ne sont pas de très haute qualité, ou que les joueurs ne parviennent pas à les concrétiser. L’écart entre les buts attendus (xG) et les buts réels inscrits (G - xG de -3.4) démontre une inefficacité marquée devant le but.

Pour aller plus loin, l'ASSE, avec un ratio de buts par tir de 0.06, se classe très bas parmi les équipes de Ligue 1 (17ᵉ). Ce ratio souligne une incapacité à transformer les occasions en buts, un problème récurrent pour l'équipe, qui a l’un des taux de conversion les plus bas du championnat. Ce manque de précision dans les tirs reflète également un manque de cohésion offensive et une incapacité à créer des occasions nettes.

Statistique ASSE Ligue 1 Buts inscrits 11 17e Tirs totaux 143 16e Taux de conversion (%) 31.5 16e Tirs par match (Tir/90) 10.21 16e Taux de tir cadré (%) 32.6 16e xG total 14.4 17e npxG (xG sans pénalty) 12.9 14e G - xG (écart but attendu - buts réels) -3.4 14e Buts par tir (B/Tir) 0.06 17e

Conclusion : Un manque flagrant de dynamisme offensif à l'ASSE !

Le manque de tirs cadrés et la faible production offensive de l'ASSE dans son ensemble ne sont pas seulement une question de volume, mais aussi de qualité. L'équipe peine à se créer des occasions nettes, et quand celles-ci se présentent, elles sont souvent mal exploitées. Cette situation souligne un problème de construction du jeu, d'animation offensive et de finition. Pour espérer se maintenir en Ligue 1, l'ASSE devra impérativement améliorer sa créativité et son efficacité devant le but. Nul doute que les dirigeants particulièrement attentifs à la DATA ont pointé les problèmes que nous pouvons tous observer. Reste à savoir comment ils parviendront à inverser une tendance très inquiétante.

