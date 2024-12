Le TFC espère bien se payer l'ASSE et continuer sa remontée au classement. Les toulousains viennent de s'incliner à Monaco et veulent rebondir face aux Verts ce vendredi soir (20 h 45). Avant la rencontre, l'entraîneur Carles Martinez Novell s'est présenté en conférence de presse ce jeudi après-midi. Extraits.

Carles Martinez Novell (Entraîneur du TFC) : "C'est important qu'on finisse bien l'année en championnat. C'est le dernier match en championnat. Mais par contre, il nous restera un match important aussi en Coupe la semaine prochaine. Mais avant de basculer sur la Coupe, on a ce dernier match là. Je suis focus sur la qualité de ce qu'on va être capable de proposer. Après seulement, on regardera le classement. Nous sommes plutôt dans un bon moment. Un a une bonne série à domicile. Ce qui est important, c'est d'être capable de procurer des émotions à la fois en interne, avec le staff, les joueurs, les autres membres du club, mais aussi pour nos supporters. Être là et être capable d'avoir des victoires devant nos supporters. Par contre, on veut gagner tous les matchs, que ce soit à la maison, à l'extérieur et contre tous les adversaires.

Pour être honnête, après la défaite face à Monaco, on a bien basculé sur la préparation du match face à l'ASSE. Oui, on doit continuer à apprendre. On n'a pas été assez bons à Monaco. On a essayé, mais ce n'était pas assez, tout simplement. Maintenant, il faut accepter ce constat et rester focus aussi sur les prochaines étapes. On va se concentrer sur la réception de l'ASSE. On verra la suite du championnat ensuite.

On n'est pas encore à l'heure de faire un bilan. Le résultat du match face à l'ASSE peut changer la manière dont on a vu cette première moitié de saison. L'équipe s'améliore, elle continue de s'améliorer, l'état d'esprit est généralement bon, et ça depuis le début de saison. Je suis content de l'équipe aujourd'hui."

Martinez Novell connaît bien l'ASSE

Carles Martinez Novell (Entraîneur du TFC) : "Chaque saison a son histoire. Cette année, on nous parle des défaites contre les grosses équipes. L'année dernière, c'était plutôt un point positif. On ne s'attarde pas trop dessus. Je préfère parler de Saint-Etienne avec le match qui arrive. C'est une belle équipe, qui va nous proposer un gros challenge. Au quotidien, on apprécie ce qu'on voit de l'équipe, avec une envie de combattre et une ambition de faire mieux encore. Par contre, il faut aussi avoir en tête que ça ne va pas être tous les jours tout rose. Dans la deuxième moitié de saison, on va avoir l'envie de continuer à s'améliorer.

Je connais l'ASSE et ce que représente Sainte-Étienne dans le foot français. À chaque fois qu'on analyse les adversaires, on analyse les joueurs, mais aussi, on analyse les parcours des coachs, on analyse aussi les clubs. Le fait d'avoir un club historique de nouveau en Ligue 1, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Maintenant, on espère avoir un beau match demain."