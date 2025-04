L'ASSE joue-t-elle sa dernière chance en recevant le Stade brestois ce dimanche ? C'est une possibilité. Les stéphanois auront la pression devant leur public face à Brest. Eric Roy s'est présenté en conférence de presse ce vendredi. Extraits.

Eric Roy (Entraineur de Brest) : "Chaque match a son histoire. Peut-être qu'à Saint-Etienne, on reviendra à cinq changements, mais je ne suis pas sûr non plus. Donc, on verra. On s'adapte. Forcément, quand tu as plus de blessés, tu as moins de choix. [...] En tout cas, ceux qui sont rentrés sur le match au Monaco ont fait plutôt des bonnes rentrées. Ça, c'est plutôt un bon signe."

Roy retrouve son rythme

Eric Roy (Entraineur de Brest) : "On reste sur quelques matchs positifs. Depuis qu'on a récupéré notre rythme classique, il y a un onze qui se dégage sur les deux derniers matchs, je pense. Après, rien n'est figé. Il y a les entraînements pour se distinguer. Il y a les matchs. Il est évident qu'il y a beaucoup moins de turnover, par obligation. Et notamment par obligation d'avoir des garçons en pleine position dans le moyen physique."

Sainté ne fera pas de cadeaux

Eric Roy (Entraineur de Brest) : "Sur le match contre Monaco ou à Toulouse, il est évident qu'on a retrouvé nos vertus. On met de l'intensité, on est dans les duels. Ce sont un peu nos spécificités, nos valeurs. Il ne faut pas qu'on les perde et il faudra qu'on soit très fort à ce niveau-là face à l'ASSE. À Geoffroy Guichard, ce n'est jamais simple d'aller jouer. Et on a vu que cette équipe de Sainté, elle était capable, sur des séquences, d'être très performante. Ils ne réussissent pas tous, comme nous. Mais si on laisse l'ASSE dans le confort, on peut être vraiment en difficulté. Il faudra faire un très bon match et une belle performance. Quand ça se rapproche de la faim, c'est vrai qu'ils jouent des matchs à la vie et à la mort. Il est évident qu'on va avoir en face de nous une équipe très motivée, un stade forcément derrière son équipe, avec beaucoup d'ambiance. Il faut qu'on se prépare psychologiquement à être capable d'affronter ça. On ne s'attend pas à ce que les Verts nous fassent des cadeaux."

ASSE - Brest : Une histoire d'Ex

Eric Roy (Entraineur de Brest) : "Mahdi Camara ? Je n'en ai pas parlé avec lui. Mais il est évident que ça va certainement lui faire quelque chose. Mahdi a été formé là-bas, il a même été capitaine. Il a tout vécu dans ce club. Des bons moments et des moments plus compliqués. J'espère qu'il aura un bon accueil parce qu'il a dû laisser un bon souvenir là-bas. Mais comme nous, on accueillera bien aussi Gautier (Larsonneur) et Irvin (Cardona). Ça nous fera plaisir de les revoir aussi. Je ne les ai pas trop côtoyés. Un Irvin, parce que quand je suis arrivé, il est parti un mois après, mais on avait pu discuter. J'aimais bien sa fraîcheur. Il est sympathique, mais on n'a pas trop travaillé ensemble. Je pense qu'ils auront à cœur aussi de faire un bon match comme nous."