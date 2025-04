Ce samedi soir, la réserve de l'ASSE se déplaçait à Chambéry pour le compte de la 22e journée de national 3. Ils ont su ramener un bon point de la Savoie (0-0). Le coach Sylvain Gibert nous a livré son ressenti à l'issue de la rencontre.

Dans le Progrès de ce samedi, le nouveau coach de la réserve avait fixé l'objectif de ce match et de la fin de saison : « C’était important de prendre des points contre un concurrent direct dimanche dernier. Mais dès mardi, j’ai dit au groupe que rien n’était acquis. Il faut concrétiser le maintien au plus vite. À Chambéry, on va faire face à une équipe dure à manœuvrer, efficace en transition, avec un attaquant expérimenté. »

"Quand on n'arrive pas à les gagner ces rencontres, il faut savoir ne pas les perdre." ( Sylvain Gibert après Chambéry-ASSE)

"C'est un bon point de pris à l'extérieur, c'était l'objectif. J'avais dit aux garçons qu'il fallait prendre des points. Forcément, on est des compétiteurs et on aurait aimé ramener les trois points, mais dans ce genre de match, qui était celui qu'on attendait, face à une équipe disciplinée et bien en place... quand on n'arrive pas à les gagner ces rencontres, il faut savoir ne pas les perdre. Ça nous est arrivé plusieurs fois durant ces dernières années, de ne pas avoir ramené le point du match nul. C'est surtout l'état d'esprit qui est à souligner aujourd'hui.

J'ai senti des garçons impliqués, à faire les efforts ensemble, à bien défendre, tout le monde a été très concerné. On se doit d'être plus efficace offensivement, sur les quelques situations qu'on a dans un match fermé, on manque de justesse dans les choix qui n'ont parfois pas été toujours les bons. C'est dans ce sens qu'il faut s'améliorer, continuer à travailler avec les jeunes joueurs qu'on avait à disposition aujourd'hui. Je préfère retenir l'état d'esprit qui était très bon et qu'il faut garder pour les matchs qu'ils restent, afin d'aller chercher les quelques points qui sont nécessaires pour aller chercher un maintien.