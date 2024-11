L'ASSE se déplace en terres lyonnaises ce week-end pour y jouer le très attendu derby. Après deux ans sans opposition, les deux meilleurs ennemis se retrouvent pour un match que tous les supporters attendent. Présent en conférence de presse, Pierre sage (coach de l'OL) a répondu aux questions des journalistes. Extraits.

"Je regrette leur absence car je pense à nos propres supporters au match retour" (Sur l'absence des supporters stéphanois)

À propos des supporters stéphanois : « Je comprends la décision, mais je trouve ça regrettable, notamment en pensant à nos propres supporters pour le match retour. Il faudrait que ce genre de décisions soit équitable. À mon avis, on aurait pu envisager leur présence. Je ne connais pas tous les éléments qui ont motivé cette décision, et j’imagine que les responsables ont bien pesé le pour et le contre. Cependant, si j’avais dû prendre cette décision de façon complètement neutre, je leur aurais permis d’assister au match. »

À propos de Saint-Étienne : « Ils ont eu besoin d’améliorer plusieurs aspects, ce qu’ils ont bien fait. Maintenant, il nous incombe de rendre la tâche encore plus difficile et de ne leur laisser aucun espoir. C’est à nous de mener le match et de tenir cet engagement envers notre public. Nous ferons tout pour que le derby tourne en notre faveur. »

"Nous devrons être efficaces à la récupération après la perte" (Pierre sage, avant OL-ASSE)

« Notre collectif doit être plus performant. Nous avons constaté que notre jeu collectif est le socle de nos performances, et nous allons tout organiser en conséquence. Saint-Étienne a gagné en stabilité et a trouvé une formule qui fonctionne, mais notre objectif est de surpasser ce qu’ils ont bien fait. La règle fondamentale reste la même : il faut marquer un but de plus pour gagner, et nous nous en contenterons. »

Sur les différences de style entre les deux équipes : « Nous avons des informations sur eux, mais de là à prétendre savoir exactement comment ça va se passer... Il y aura des événements imprévus qui influenceront le match. Nous nous attendons à affronter une défense bien en place. Nous devrons être performants dans l’utilisation du ballon et efficaces dans la récupération après la perte. Nous (l'OL) avons des points à rattraper et il est impératif de gagner dimanche pour revenir vers les places européennes, au-delà de notre position actuelle. »