L’ASSE s’apprête à jouer un match très important face à Nantes ce dimanche après-midi. Dylan Batubinsika s'est présenté en conférence de presse ce vendredi. L'occasion de répondre aux questions des journalistes présents. Il a notamment évoqué "l’effet Horneland". Extraits.

Dylan Batubinsika (Joueur de l'ASSE) : "Les consignes du coach étaient claires. On allait à Paris pour mettre toutes les chances de notre côté. Jouer notre jeu, le jeu qui nous a pris depuis sa venue. Très ambitieux et offensif, avec un pressing très haut sur le terrain. Aller au Parc des Princes et mettre le bus derrière, c'était très risqué. Ce n'était pas forcément la bonne solution parce que ça allait être une longue soirée. Mais voilà, on a gardé nos principes de jeu et c'était l'objectif."

L’ASSE a une nouvelle manière de défendre

Dylan Batubinsika (Joueur de l'ASSE) : "C'est sûr qu'on défend beaucoup plus haut. On défend en avançant. Nous, de derrière, on est plus actifs, j'ai envie de dire. On doit coulisser très vite. On a des mouvements très précis à faire. en fonction du ballon, où se situe le ballon. Pour moi, c'est quelque chose que j'affectionne. Forcément, c'est plus plaisant. Et aussi, le fait d'avoir un système défensif de la sorte fait qu'on est assez haut quand on récupère le ballon. Je pense qu'on est plus dangereux offensivement au final. Et voilà, moi, comme je pense le reste de l'équipe, on prend du plaisir à jouer haut, plus proche du but adverse. Et voilà, ça nous permet d'avoir des situations aussi avec des ballons récupérés très haut, très importantes et beaucoup plus d'occasions au final.

C'est sûr qu'on travaille beaucoup, les circuits de passes et tout ça, les positions sont très claires, on sait comment jouer, on est très proches les uns des autres. Tout le monde est disponible au final, il y a toujours des solutions. Et à la perte de balle, on récupère très rapidement parce qu'on met beaucoup de densité autour du ballon. C'est sûr que c'est un jeu un peu plus attrayant et basé sur la possession. Tout le monde est disponible et on essaie d'être le plus juste possible techniquement pour s'assurer.

Il s'appuie sur ceux qui parlent aussi anglais et qui comprennent toutes les consignes pour pouvoir expliquer aux autres ou aider les autres à comprendre. C'est vrai que ça peut arriver qu'ils me demandent de traduire, ça s'est passé ce matin par exemple. Et aussi j'ai mon binôme en ce moment qui est Mikaz (Nadé) avec qui je peux lui expliquer ou du moins lui traduire certaines consignes. Voilà, ça facilite un peu."