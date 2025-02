Arrivé à l’AS Saint-Étienne à l’été 2015 en provenance du LOSC, Nolan Roux a passé deux saisons chez les Verts, laissant un souvenir contrasté d'un point de vue sportif. Recruté pour apporter de la profondeur à l’attaque stéphanoise, il a été un joueur important pour les Verts, sans toutefois réussir à s’imposer comme un buteur prolifique. Il revient sur son départ de l'ASSE...

Lors de sa première saison (2015-2016), Nolan Roux dispute 36 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant 7 buts. S’il n’a pas toujours répondu aux attentes en termes de statistiques, il a su se rendre utile dans le jeu collectif et dans l’état d’esprit. Les Verts terminent 6ᵉ de Ligue 1 cette saison-là, se qualifiant pour la Ligue Europa. Une saison marquée par l'affaire de la "liste noire" de Christophe Galtier. À cette époque, cette liste était censée recenser les joueurs indésirés à l'ASSE et dont Christophe Galtier voulait se séparer au plus vite. Outre Bahebeck, Bayal Sall ou Clément notamment, Nolan Roux faisait partie lui aussi des nominés. Il s'était à l'époque exprimé sur cette affaire :

Sur une liste noire dès sa première année à l'ASSE ?

"Il y a eu cette histoire (de "liste noire") mais moi j'ai signé 3 ans ici et je ne suis jamais parti au bout d'un an d'un club. J'ai toujours fait minimum 3 ans. Je ne vois pas pourquoi je dirais que je m'en vais parce que je ne suis pas assez titulaire. Je n'ai pas cette mentalité-là. En plus j'ai découvert ici une ambiance que je n'avais jamais connue avant, j'ai trouvé un club familial et des supers joueurs avec un comportement exemplaire donc aujourd'hui ce qui va me manquer c'est de ne pas avoir été autant titulaire que les saisons d'avant.

Mais à part ça, j'ai eu la chance de vivre une épopée en Europa League. C'était la première fois moi aussi que je sortais des poules. Mais si le coach ou le club désire que je change de voie, ça peut aussi arriver. Mais en tout cas c'est pas moi qui irais frapper à la porte pour dire "Écoutez, je m'en vais parce que vous ne m'avez pas fait assez joué."

La saison suivante (2016-2017), Nolan Roux continue de jouer un rôle important dans l’équipe avec 39 apparitions et 8 buts au compteur. Son engagement sur le terrain est salué, mais son irrégularité devant le but et la concurrence en attaque limitent son influence. Malgré un beau parcours en Ligue Europa, ponctué par une élimination en seizièmes de finale face à Manchester United, la fin de saison est plus difficile pour Roux.

Nolan Roux : "On m’annonce que j’ai une demi-heure pour enlever mes affaires du vestiaire !"

Le 16 avril 2017, après une lourde défaite face à l’Olympique de Marseille (0-4), Nolan Roux apprend qu’il ne fait plus partie des plans de Christophe Galtier, alors entraîneur de l’ASSE. Dans une interview parue dans L'Equipe, l’attaquant est revenu sur cet épisode alors qu'on lui demande quel entraîneur il ne souhaite surtout plus revoir :

« Ça, c’est le moment un peu plus complexe (rires) ! À la fin de ma deuxième saison avec Saint-Étienne, on perd contre Marseille (0-4, le 16 avril 2017) alors que je ne suis pas dans le groupe et, le lendemain matin, j’ai rendez-vous avec Christophe Galtier et le bras droit du président. On m’annonce que j’ai une demi-heure pour enlever mes affaires du vestiaire et que je n’ai plus le droit de venir au centre d’entraînement. J’ai l’impression de passer devant un tribunal. Ils ont justifié leur décision par le biais d’une réduction d’effectif. Pour un joueur qui n’a jamais fait de mal à personne, sur le moment, ça m’a assez marqué. Ça ne veut pas dire que je n’aimerais pas recroiser la ou les personnes en question, mais je ne m’attendais pas au coup qu’on m’a fait. Et je ne le trouvais pas justifié. »

Cet épisode a laissé une blessure chez Nolan Roux, qui a toujours été décrit comme un professionnel exemplaire et investi. Après son départ de l’ASSE, Nolan Roux rejoint le FC Metz, où il retrouve un temps de jeu plus régulier et une meilleure efficacité devant le but. Il continue ensuite sa carrière dans d’autres clubs français, mais l’épisode de son départ de Saint-Étienne restera comme un souvenir douloureux.