Le FC Nantes a sombré samedi dernier sur la pelouse de l'AS Monaco, encaissant une lourde défaite (1-7), la pire de son histoire en Ligue 1. Rapidement réduits à dix après l'expulsion de Nicolas Cozza dès la 8e minute, les Canaris ont vu leur défense voler en éclats face à l'armada offensive monégasque, menée par des attaquants en grande forme. Loin de se contenter d'un simple revers, cette humiliation a provoqué une onde de choc au sein du club, forçant la direction à réagir face à l'urgence de la situation.

Waldemar Kita tente de remobiliser le FC Nantes

Conscient du danger, le président Waldemar Kita a passé la journée de mercredi à la Jonelière, centre d'entraînement nantais, pour galvaniser ses troupes et insuffler un esprit de révolte avant la réception de Lens. Ce geste est significatif, car Kita ne se rend que très rarement au centre d'entraînement. Il montre ainsi sa volonté de reprendre les choses en main et de responsabiliser les joueurs et le staff. Son fils et directeur général, Franck Kita, a également multiplié les échanges avec les joueurs et le staff d'Antoine Kombouaré, lequel a finalement été maintenu en poste malgré des résultats irréguliers et une saison éprouvante. L'entraîneur nantais sait qu'il joue gros sur cette fin de saison, avec une pression accrue sur ses épaules.

Un déplacement crucial à Lens avant une série décisive

Malgré cette humiliation en Principauté, Nantes conserve une avance de trois points sur l'AS Saint-Étienne, premier relégable. Cette marge reste cependant fragile et pourrait fondre rapidement en cas de nouvelle contre-performance. Le déplacement à Lens, programmé pour dimanche, sera donc déterminant pour tenter de renouer avec un état d'esprit conquérant. Le RC Lens, en quête de points pour sécuriser une place européenne, ne laissera aucun répit aux Nantais.

Les joueurs clés du FC Nantes, notamment Moses Simon et Matthis Abline, devront redoubler d'efforts pour insuffler un nouvel élan offensif à l'équipe. Si Nantes peine à engranger des victoires, il dispose néanmoins de l'une des attaques les plus régulières parmi les équipes luttant pour le maintien, ayant marqué lors de 18 de ses 22 rencontres cette saison. Toutefois, l'efficacité devra être au rendez-vous pour espérer prendre des points contre Lens et éviter une nouvelle désillusion.

Après cette rencontre, le calendrier nantais ne s'annonce pas clément avec des confrontations périlleuses contre Marseille, Strasbourg et Lille. Chaque match sera crucial pour le maintien, et la dynamique à venir pourrait bien sceller l'avenir des Canaris en Ligue 1.

