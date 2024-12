L'ASSE doit prendre des points à Toulouse ce vendredi soir (20 h 45). Avant ce déplacement, Olivier Dall'Oglio s'est présenté en conférence de presse ce jeudi après-midi. Extraits.

"Chaque joueur doit chercher à s'améliorer"

Les causes de la méforme stéphanoise dans l'élite sont nombreuses. Mais le coach de l'ASSE travaille au quotidien avec ses joueurs pour améliorer la situation. Interrogé sur la question de la concurrence dans l'effectif, le coach de l'ASSE espère voir ses joueurs se surpasser.

Olivier Dall'Oglio (Entraineur de l'ASSE) : "L’idée, c’est que chaque joueur cherche à s’améliorer, poussé par la présence de coéquipiers à son poste. Cela les oblige à se surpasser, ce qui est essentiel dans notre contexte actuel."

Les états de forme fluctuent, parfois à cause de la fatigue ou de la frustration. Mes choix dépendent donc de ces facteurs, mais aussi de ce que nous prévoyons face à l’adversaire. Lucas (Stassin) découvre la Ligue 1 et s’adapte progressivement à ses exigences athlétiques. Il progresse, tout comme les autres.

En termes de données, la "data" est une aide précieuse, notamment pour analyser nos performances, étudier les adversaires et affiner nos recrutements. Cependant, elle ne remplace pas l’aspect humain."

Renverser la situation à l'extérieur - ASSE

Deuxième pire formation de Ligue 1 à l'extérieur, Saint-Etienne ne trouve pas ses repères. Les Verts enchaînent les mauvaises prestations, avec notamment 25 buts encaissés en 7 rencontres (3,5 buts/90min).

Olivier Dall'Oglio (Entraineur de l'ASSE) : "À l'extérieur, il y a un vrai challenge de notre part. Il y a certainement l'appréhension du match qui rentre en jeu. La manière dont on rentre dans le match. Si l'adversaire ouvre le score ou non. On en discute avec les joueurs. Ce n'est pas évident. Chaque joueur le ressent différemment. On en rediscute collectivement.

Aujourd'hui, ce qu'il en ressort, c'est qu'il y a un véritable challenge. Il faut sentir quelque chose de beaucoup plus solide, de beaucoup plus serein, de beaucoup plus construit. Avec une force mentale certainement supérieure."