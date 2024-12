Après un début de saison compliqué, le TFC s'est rapidement relancé. Confortablement installés dans le ventre mou de la Ligue 1, les toulousains espèrent bien jouer les outsiders pour les premières places européennes. L'ASSE est prévenue. Mark McKenzie s'est exprimé en conférence de presse. Extraits.

Le TFC en solidité

Dixième de Ligue 1 avec 18 points au compteur, le Toulouse FC était attendu comme une équipe jouant le maintien. Mais avec une défense particulièrement solide, le Téfécé prend une avance précieuse sur ses concurrents. Le trio Mckenzie - Cresswell - Sidibé incarne la 5e meilleure défense de Ligue 1.



Mark McKenzie (TFC) : "Quatre cleansheets en cinq matchs ? En tant que défenseur, c'est avant tout notre rôle principal. Voir la balle entrer dans le but est toujours difficile, un sentiment qu'on préférerait éviter. On travaille beaucoup ensemble et on garde à l'esprit que notre cohésion nous permet de créer des occasions. (...) Chacun de nous apporte différentes qualités. Djibril (Sidibé), par exemple, combine expérience et maîtrise du ballon. Charlie (Cresswell) se distingue par sa présence physique. Chacun de nous, avec ses qualités, partage le même objectif : aider l'équipe, et pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien."

Saint-Étienne, "un club historique"

Mark McKenzie (TFC) : "Je sais que Saint-Étienne est un club avec une grande histoire. En tant que joueur étranger, j'ai rapidement pris conscience du respect qu'il faut avoir pour ce club. Les joueurs de Saint-Étienne sont certainement conscients du poids du maillot vert. On sait que leur début de saison est compliqué, mais c'est la réalité du football. Ce qui est certain, c'est qu'ils ne viendront pas ici en pensant déjà aux vacances. Ils seront concentrés et déterminés à ramener des points de leur déplacement. Ils voudront sûrement passer des vacances un peu plus sereins. Nous nous attendons à un match difficile et nous nous préparons à être capables de montrer un niveau supérieur."

McKenzie vise l'Europe avec les Violets

Mark McKenzie (TFC) : "Si nous pouvons obtenir la qualification pour l'Europe, c'est une grande ambition, à la fois pour l'équipe et pour chacun d'entre nous. Je souhaite y parvenir, mais je suis conscient que cela ne viendra probablement pas avant Noël. Il faudra attendre un peu plus longtemps. Mais l'essentiel reste les victoires, encore et encore. Il faut continuer à construire sur ce qu'on a déjà accompli depuis le début de la saison. On sait qu'il y aura des hauts et des bas, et notre objectif est de faire en sorte que les hauts soient aussi hauts que possible, et que les bas soient les moins profonds possible."