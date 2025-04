L'ASSE jouera gros ce week-end. Les Verts doivent obtenir un résultat à Lens pour sortir la tête de la zone rouge. Eirik Horneland s'est présenté en conférence de presse ce vendredi. Extraits

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : " MHSC – ASSE ? Ces événements ne sont jamais très bons pour le football. La décision a été prise en notre faveur. Je trouve que c'est plutôt juste. On menait 2 à 0. On avait le contrôle de la rencontre. On aurait préféré, après l'interruption, reprendre la rencontre et finir la partie sur le terrain, mais ça ne s'est pas passé. On a reçu cette décision. On a récupéré les points que nous méritions. Et maintenant, on peut avancer avec ces trois points, parce qu'on en avait vraiment besoin.

Dans notre situation, tous les points sont importants. Je vous avoue que dès le départ, j'ai compté sur ces trois points gagnés contre Montpellier. Je pense qu'on les méritait. On avait fait ce qu'il fallait pour les avoir. Et de toute façon, la course au maintien va être très difficile, très intense jusqu'à la fin de saison contre ces équipes."

3 points importants pour l'ASSE

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Ces trois points sont importants. Cette première victoire à l'extérieur est importante pour nous. Je crois qu'on a engrangé six points depuis mon arrivée à l'extérieur. C'est bien trop peu. Cette victoire, on n'a pas pu la célébrer de manière collective avec le scénario. Mais ça reste un résultat qui est très important pour nous. Il nous reste trois rencontres à jouer à l'extérieur. Il faut qu'on se mette la pression pour récupérer des points ces rencontres."

"On regarde évidemment le classement"

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Dans notre situation, on regarde évidemment le classement, la forme des équipes, que ce soit à l'extérieur ou à domicile de tous nos adversaires. Ça fait vraiment partie du travail de préparation du football. Mais vraiment, le plus important, c'est d'arriver à tirer le meilleur de notre équipe. C'est vraiment ce sur quoi nous avons le plus de contrôle. On se tient au courant des autres résultats, mais on regarde ça d'un peu plus loin parce qu'on n'a pas la main sur ces choses-là.

Ce qui compte, c'est vraiment qu'on arrive à décrocher des victoires. Ce qu'on va faire, c'est prendre les matchs les uns après les autres, essayer à chaque fois d'engranger les meilleurs résultats. Ça va dépendre beaucoup de nous. Et je pense qu'il y a des choses sur lesquelles bâtir, notamment le fait qu'on ait marqué quasiment à toutes nos rencontres depuis que je suis arrivé. Ce sont des points positifs sur lesquels on peut s'appuyer. Je pense que l'équipe qui arrivera à créer la bonne atmosphère, la bonne ambiance pour faire face à cette pression de la fin de championnat, sera certainement celle qui s'en tirera le mieux."