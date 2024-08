Gautier Larsonneur s’est présenté en conférence de presse avant la rencontre contre Monaco. Le gardien de l’ASSE a répondu aux questions des journalistes présents sur place. Retranscription de ses propos.

Est-ce que tu as eu l’occasion d’échanger avec Jérémy Janot sur son parcours aux Jeux Olympiques, surtout depuis sa médaille d’argent ?

Oui, je l’ai eu par message. Après, je l’avais croisé à Clairefontaine lors de leur préparation. Donc on a eu le temps d’échanger un peu sur tous les sujets. J’ai eu l’occasion de le féliciter pour sa médaille. Bravo à lui.

C’est un gros challenge pour l’ASSE, vous vous sentez dans la continuité, c’est quoi vos objectifs ?

C’est un gros challenge déjà, oui. Demain, on voit ce qu’il se passe à nous, c’est que c’est un gros challenge. Mais voilà, on est fait pour ça, on a vécu ces matchs-là. Maintenant, on est dans la continuité, bien sûr, parce qu’il va rester quelques joueurs dans l’équipe. C’est une nouvelle page qui s’ouvre aussi, il y a une nouvelle ère avec la nouvelle direction. Donc c’est à nous de s’adapter à tout ça et de faire en sorte que l’ASSE continue de bien avancer.

Quelle adaptation cela vous montre, une nouvelle direction à vous en tant qu’équipe, en tant que gardien ?

Pour l’instant nous on est un petit peu en retrait de ça parce qu’il y a un mercato à faire. Donc déjà on voit qu’il y a des joueurs qui sont un peu plus anglophones ou autres. Donc déjà il y a une adaptation à faire là-dessus. Ce qui est assez facile parce qu’il y en a beaucoup qui parlent anglais dans l’effectif. Donc déjà là-dessus c’est important pour les intégrer. On n’est pas non plus passés du tout au rien parce qu’on a encore nos relais qui sont là, il y a Loïc, il y a Jeff qui sont là pour faire le lien entre tout le monde, donc ça se passe très bien actuellement.

Le stage de préparation permet de mettre beaucoup de liens dans tout ça ?

Oui, après un stage de préparation c’est toujours compliqué parce que quand on verra les 20 joueurs qui sont là au mois de mai et les 30 qui ont fait le stage de préparation, il y aura une grosse différence, parce que les saisons sont très longues, il y a beaucoup de gens qui étaient arrivés en haute aménie. Certains resteront, d’autres redescendront. Des nouveaux joueurs vont arriver, d’autres vont repartir. Je pense qu’il y aura quand même un mouvement qui sera assez conséquent. Mais c’est toujours important de faire un stage de préparation pour tout se resserrer, pour travailler énormément. On a fait des choses, que ce soit dans le football ou autre, qui nous ont permis aussi de nous découvrir dans d’autres environnements. C’est important quand c’est qu’une saison, c’est-à-dire 8-9 mois, de bien connaître ses couleurs. Merci.