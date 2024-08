Le coach stéphanois Olivier Dall’Oglio s’est présenté en conférence de presse ce vendredi à la mi-journée avant le match contre Monaco. L’entraîneur de l’ASSE a balayé plusieurs sujets dont les objectifs sur la saison 2024-2025 à venir. Voici ses mots.

Sur la préparation et les matchs amicaux de l’ASSE

C’était intéressant de se confronter à des équipes étrangères. Les Espagnols, par exemple, nous ont surpris par leur engagement et leur jeu de position. Cela nous permet de progresser en tant que staff, mais aussi de préparer nos joueurs pour des compétitions de plus haut niveau.

L’Europe ? Je pense que cela fait partie des objectifs à moyen terme des nouveaux propriétaires. Saint-Etienne est un club avec des structures de Ligue 1, un stade de Ligue 1, un public européen. Tôt ou tard, ce club sera amené à jouer à haut niveau, mais ça se fera progressivement.

Nous avons intégré 11 jeunes du centre. Certains sont redescendus, d’autres montés. Un joueur comme Mathis (ndlr : Amougou), par exemple, a été sollicité par l’équipe de France, il a fait une saison pleine tout en passant son bac. Maintenant, il est concentré sur le football et il a beaucoup à prouver. Les jeunes doivent d’abord montrer ce qu’ils valent. Mais s’ils prouvent leur valeur, ils seront prolongés et feront partie du projet à long terme du club.

La confrontation à Monaco : ne rien regretter !

On a des soucis au niveau des latéraux. On a beaucoup travaillé avec les jeunes du centre de formation. En tout, 11 jeunes sont venus avec nous pour la préparation. Heureusement, car aujourd’hui, ils restent avec nous. Nous avons travaillé pendant presque six semaines, enchaîné les matchs amicaux. Comme je l’ai dit, nous avons beaucoup de jeunes. Nous allons affronter Monaco, vice-champion, une équipe solide qui vise l’Europe. De notre côté, notre priorité est le maintien. Nous savons que ce sera très compliqué, mais il faudra y aller avec nos armes, c’est-à-dire la jeunesse, l’enthousiasme et le courage.

On monte d’un cran, clairement. La Ligue 1, c’est un autre niveau, avec des équipes qui visent la Ligue des Champions, qui sont préparées pour ça. Il faudra être patient. On a des jeunes joueurs, on ne peut pas leur demander d’être performants face à un très haut niveau du jour au lendemain. Ils auront besoin de soutien et d’encouragement pour progresser. C’est notre rôle, en tant que staff, de les accompagner aussi sur le plan mental.

Objectif de l’ASSE : Maintien ou un peu mieux…?

Le maintien est l’objectif principal de la saison, c’est certain. Mais au-delà des résultats, on veut aussi faire progresser nos joueurs. Il s’agit de développer des garçons courageux, solidaires, solides sur le terrain. On a des objectifs de résultats, mais aussi de construction. Le mercato, c’est toujours un peu compliqué et aléatoire, mais l’objectif principal reste le maintien. Concernant les jeunes, oui, ils feront partie du voyage demain, mais je ne vais pas dévoiler toute notre stratégie. Vous verrez demain.

On aura certainement moins le ballon, mais on continue de travailler pour en avoir le contrôle autant que possible. La défense reste une priorité pour moi. On veut bâtir une équipe solide défensivement, avec une capacité à construire et attaquer rapidement. C’est un style qui viendra avec le temps, mais pour l’instant, on compte sur la jeunesse, la vitesse et la générosité de nos joueurs.