À cinq jours de son déplacement à Geoffroy-Guichard, Rodez prépare un rendez-vous particulièrement délicat face à l’ASSE. Quatorzième de Ligue 2 après sept journées, le RAF reste sur une série compliquée en championnat. Didier Santini peut toutefois compter sur une excellente nouvelle.

Le déplacement dans le Chaudron approche pour Rodez. Vendredi 10 octobre à 20 heures, les Aveyronnais se présenteront face au leader stéphanois avec l’ambition de créer la surprise.

La dynamique récente ne plaide pourtant pas en leur faveur. Après sept journées, le RAF occupe la 14e place avec 7 points, pour deux victoires, un nul et quatre défaites. Rodez reste surtout sur trois revers consécutifs en championnat, contre Grenoble (0-1), Metz (1-4) puis Nancy (3-4).

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

La trêve a néanmoins permis aux hommes de Didier Santini de retrouver un peu de confiance avec une victoire 2-0 en amical face à l’Inter. Mais une autre bonne nouvelle pourrait peser davantage au moment de retrouver la compétition.

Quentin Braat de retour avant ASSE – Rodez

Quentin Braat est de nouveau opérationnel. Une information importante tant le gardien de 29 ans avait pris une place majeure dans les performances ruthénoises la saison dernière.

Son début d’exercice 2026-2027 avait été brutalement interrompu. Titulaire lors de la première journée face à Laval, remportée 3-1 par Rodez, Braat avait disputé l’intégralité de la rencontre. Il n’est ensuite plus apparu en championnat.

Son retour offre donc une option supplémentaire de premier plan à Didier Santini à quelques jours du déplacement à Saint-Étienne.

Reste désormais à savoir si l’entraîneur ruthénois décidera de lui rendre immédiatement sa place dans le but ou s’il privilégiera la continuité.

Avant ASSE-RAF, Rodez fait le plein de confiance

Un facteur X face à l’ASSE ?

Pour Rodez, récupérer Quentin Braat n’est pas anodin. Le RAF possède actuellement l’une des défenses les plus perméables de Ligue 2 avec 16 buts encaissés en sept rencontres. Seule une équipe capable de résister aux temps forts stéphanois pourra espérer ramener quelque chose de Geoffroy-Guichard.

Et le défi s’annonce conséquent. L’ASSE occupe la tête du championnat avec 16 points et possède également la meilleure attaque parmi les équipes de tête avec 19 buts inscrits en sept journées.

Dans ce contexte, la présence de Braat pourrait changer beaucoup de choses. Le portier avait été l’un des hommes forts de Rodez la saison passée et sa capacité à multiplier les arrêts pourrait s’avérer précieuse dans un Chaudron où plus de 30 000 places ont déjà trouvé preneur.

Pour l’ASSE, le message est clair : le 14e de Ligue 2 qui se présentera vendredi dans le Forez pourrait être mieux armé que ne le laisse penser son classement. Le retour de Quentin Braat offre en tout cas à Didier Santini un renfort de poids au meilleur des moments.