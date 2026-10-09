À l’approche de la réception du Rodez AF, l’entraîneur de l’ASSE, Ian Cathro s’est présenté devant les médias. L’occasion d’évoquer son effectif et les pépins avant la rencontre de ce samedi soir (20h). Extraits.

Ian Cathro (Coach de l’ASSE) : “La semaine dernière, il y avait un match amical. Une satisfaction pour les joueurs d’avoir plus de minutes à jouer. Nous avons essayé de faire en sorte que le match soit aussi productif que possible pour nous. Nous n’avons pas mis l’accent sur tellement de choses, car nous avions certains joueurs ici et d’autres sont partis. Nous avons travaillé en priorité sur une ou deux choses afin de nous améliorer. Je pense qu’on a pris des étapes vers cela.

Hier et aujourd’hui, on a fait beaucoup de travail vidéo. On a fait du bon travail sur le terrain. Je pense que c’était juste pour essayer de mettre tout le monde ensemble et d’entendre les choses ensemble. Demain, on prépare le match. Il ne s’agit pas que de la performance dans le dernier match, mais des choses que nous travaillions sur et des minutes de jeu pour les gars qui en avaient besoin, et les jeunes joueurs. J’étais vraiment content de ce que certains m’ont montré.”

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Le Cardinal absent, l’ASSE sans son capitaine

Ian Cathro (Coach de l’ASSE) : “Les joueurs sont disponibles pour nous et ceux qui jouent dans la réserve. Tout d’abord, Julien Le Cardinal ne fera pas le match. Au-delà de ça, il y a d’autres situations qu’on évoque depuis un peu plus de temps. Mahmoud Jaber a pu faire un peu de travail aujourd’hui avec l’équipe, mais ce sera un processus plus long, donc son retour ne sera pas pour cette semaine. Lassana Traoré est toujours loin.

Concernant Julien, il a vraiment reçu un impact fort sur l’un de ses muscles lors du match contre Metz. C’était un contact assez sévère qui a causé quelques dégâts, donc il a fallu du temps pour gérer ça. Il a eu besoin de temps pour récupérer. Aujourd’hui, il a pu faire une séance avec nous sur le terrain. Il ne va pas rester écarté des terrains pendant très longtemps, mais ça ne va pas le faire pour ce week-end.

Pour Chico Lamba, les choses se sont très bien passées pour lui sur le match d’entraînement contre Sion. Il a très bien travaillé cette semaine. Donc voilà, si on n’a pas de pépins d’ici à la rencontre, on pourra compter sur lui.”

Paul Eymard prolonge son indisponibilité

Ian Cathro (Coach de l’ASSE) : “Pour Paul (Eymard), malheureusement, il a subi un coup qui était situé tout près de la zone où il s’était déjà blessé. Ça a vraiment causé énormément de douleurs. C’est pour ça qu’on a dû prendre quelques précautions et prendre le temps avec lui. Il ne va pas être absent pendant très longtemps, mais pour le moment, la durée de son forfait n’est d’ailleurs pas encore définie. C’est quelque chose qu’on surveille avec beaucoup d’attention.

C’est vraiment malheureux qu’il ait reçu ce coup à cet endroit précis. C’est un jeune joueur qui peut avoir une très belle carrière devant lui. On va essayer de ne pas brusquer les choses pour éviter de le faire reprendre trop tôt puis de devoir l’arrêter par la suite. On espère qu’il sera bientôt de retour avec nous et qu’il soit un élément à part entière de ce groupe.”