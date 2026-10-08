À l’approche de la réception de Rodez ce weekend, Ian Cathro s’est présenté devant les médias ce jeudi en conférence de presse. Entre retours progressifs des internationaux, doutes autour de cadres touchés récemment et signaux positifs pour d’autres éléments, le point complet sur les forces en présence du côté de l’ASSE.

Alors que l’ASSE prépare son retour aux affaires en championnat face aux Aveyronnais, le staff stéphanois affine ses plans. Cette semaine de travail au centre de Robert-Herbin a notamment été marquée par le retour au compte-gouttes des différents internationaux partis représenter leurs sélections respectives, permettant au technicien écossais de retrouver progressivement la quasi-totalité de son effectif.

Doutes et incertitudes dans le secteur défensif pour l’ASSE

L’une des principales interrogations concerne Julien Le Cardinal. Touché lors du déplacement à Metz, le défenseur stéphanois n’a pu reprendre l’entraînement en ce début de semaine. Une réponse claire sur son état de santé et sa disponibilité pour le weekend était particulièrement attendue lors du passage de Ian Cathro face aux journalistes ce jeudi.

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Au milieu de terrain, la situation de Mahmoud Jaber reste également à surveiller. S’il a bien réintégré les pelouses d’entraînement de l’ASSE la semaine dernière, sa présence dans le groupe pour la venue de Rodez semble très compromise et il devrait être préservé.

Des feux au vert pour Paalberg

Au rayon des satisfactions et des bonnes nouvelles, les voyants sont au vert pour Marten Chris Paalberg. Titularisé lors du match amical de l’ASSE face au FC Sion durant la trêve, l’Estonnien a emmagasiné du temps de jeu et se tient enfin à la disposition du staff pour cette nouvelle échéance de Ligue 2. Paul Eymard à lui manqué cette rencontre et espère retrouver le groupe prochainement.

Les mots d’Ian Cathro

Ian Cathro (Coach de l’ASSE) : “Julien Le Cardinal ne sera pas disponible. Il a pris un gros impact sur son muscle face à Metz. Il a repris le terrain, mais c’est trop juste pour ce week-end. Mahmoud Jaber a travaillé avec le groupe ce matin, mais son retour ne sera pas pour ce samedi. Il est probable que Marten Paalberg enchaîne avec la réserve après 45 bonnes premières minutes face à Sion. »