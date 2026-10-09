L’ASSE retrouve la Ligue 2 samedi à Geoffroy-Guichard. Après trois semaines de trêve, Ian Cathro doit choisir son équipe avec une absence importante en défense. Et vous, quels joueurs aligneriez-vous pour battre Rodez ? Composez votre onze et participez à la compo des supporters !

Les Verts doivent repartir. Après la défaite à Dunkerque et le nul à Metz, la réception de Rodez offre l’occasion de retrouver la victoire avant le déplacement chez le Red Star. Le coup d’envoi sera donné demain à 20 heures.

Les internationaux ont retrouvé l’Étrat cette semaine, mais Cathro ne pourra pas compter sur tout le monde. Julien Le Cardinal est forfait. Malgré sa reprise à l’entraînement, le capitaine n’est pas suffisamment remis du coup reçu à Metz. Mahmoud Jaber manquera également cette rencontre, même s’il a retravaillé avec le groupe jeudi.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Ces absences obligent à réfléchir aux associations. Qui doit accompagner Sohaib Naïr dans l’axe ? Faut-il modifier plusieurs postes ou privilégier un remplacement direct ? Devant, les joueurs qui ont marqué contre Sion peuvent-ils bousculer la hiérarchie ?

Qui mettre à la place de Le Cardinal ?

Chico Lamba fait partie des options pour remplacer Le Cardinal. Le défenseur a disputé l’intégralité du match amical contre Sion. Le titulariser aux côtés de Naïr permettrait de conserver les autres joueurs à leur poste.

Autre possibilité : replacer Kévin Pedro dans l’axe et confier le couloir droit à João Ferreira. Pedro connaît la défense centrale, tandis que Ferreira a profité de l’amical pour prendre du temps de jeu et inscrire un but.

Maxime Bernauer peut également jouer dans l’axe. Ce choix ouvrirait toutefois une autre discussion : où l’équipe aurait-elle le plus besoin de lui samedi ? En défense centrale, au milieu ou sur le côté gauche ?

L’absence de Le Cardinal pose donc plusieurs questions pour votre composition. Lamba pour un changement poste pour poste, Pedro avec Ferreira à droite, ou Bernauer aux côtés de Naïr : à vous de choisir l’association qui vous paraît la plus solide.

Breum et Ballo doivent-ils débuter ?

Les choix ne concernent pas seulement la défense. Jakob Breum et Thierno Ballo ont chacun marqué lors de la victoire contre Sion. Ce match amical leur a permis de jouer pendant que plusieurs partenaires étaient en sélection. Est-ce suffisant, selon vous, pour leur donner une place dans le onze ?

Irvin Cardona, Zuriko Davitashvili, Augustine Boakye et Ben Old sont également revenus de leurs rassemblements. Il faut désormais choisir les joueurs, mais aussi leur répartition sur le terrain. Qui aligner autour de Cardona ? Quelle place donner à Breum ? Faut-il faire débuter Ballo ou garder une solution offensive pour la seconde période ?

La récupération entre aussi dans les décisions de Cathro. Lors de son point sur le groupe avant Rodez, le coach a évoqué la fatigue de certains internationaux à leur retour. Leurs dernières séances doivent l’aider à trancher.

Vous avez désormais les principaux éléments pour faire vos choix. Sélectionnez vos onze titulaires dans le module ci-dessous et validez votre composition pour ASSE-Rodez.