En conférence de presse, Maxime Bernauer a évoqué son premier but dans le Forez. Il est également revenu sur les erreurs commises par l'ASSE, la saison passée. Les Verts avaient fait un départ canon avant de perdre définitivement la place de leader. Il livre ses enseignements. Extraits.

Maxime Bernauer (joueur de l’ASSE) : “C'était une belle émotion, je n'en avais jamais marqué des comme ça, encore moins dans un stade plein comme celui-là. C'était un moment incroyable. Pour un défenseur, marquer un but comme ça, à ce moment-là, avec le retour des supporters, j'ai compris ce que ça faisait pour les attaquants de faire descendre le Kop. Je suis content d'avoir vécu ça et j'espère qu'il y en aura d'autres.

C'est une action spontanée où tout se passe très vite, donc j'ai dû regarder le but après le match parce que je ne m'en souvenais pas exactement bien. Il y a eu le résultat, toute la soirée a été belle, donc c'était vraiment un bon moment… Après, sur les actions comme ça, si on la met 10 mètres au-dessus, il y a tout le monde qui rigole et quand on la met dedans, ça rend quelque chose de vraiment beau. Ça fait 3-4 semaines que je les bosse à l'entraînement.

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C'est un exercice que j'aime bien. On en a fait un montage avec Eliaquim, parce que c'est lui et Ilan qui me faisaient bosser ça à l'entraînement. Il y a même une combinaison qu'on devait faire sur corner à Dijon, qu'on n'a pas pu faire, puis c'est arrivé le match d'après, donc c'est cool parce que ça récompense aussi le travail de tout le staff au quotidien."

L'ASSE veut apprendre des erreurs de sa saison précédente

Maxime Bernauer (joueur de l’ASSE) : “On ne vit pas avec des certitudes parce que, comme je le disais, ce n'est vraiment pas de façade, mais on sait que chaque match est compliqué….

Si on part avec des certitudes, on a tout faux. Les premiers matchs, c'est parce qu'on a été humble dans notre comportement et dans nos attitudes qu'on a réussi à gagner les matchs de cette manière-là. Il ne faut pas qu'on soit bête et qu'on fasse moins parce que ça s'est bien passé. Il faut justement qu'on garde ça et ce que je disais, c'est vraiment dans l'état d'esprit du groupe. Il n'y a même pas besoin de rappeler ça parce que tout le monde est dans la même lignée et c’'est une bonne chose.

Le coach a inculqué ça depuis le début aussi, il a toujours été juste dans son discours, ça a suivi aussi dans le groupe, donc franchement ça s'est bien passé.

On sait aussi l'année dernière, ce que je disais dans l'interview que j'ai faite la semaine dernière, on a fait 17 sur 21 points possibles. On peut encore faire la même chose là et ça ne nous a pas amené en Ligue 1.

C'était un très bon début de saison l'année dernière et pourtant on est encore là aujourd'hui et on est encore en Ligue 2. On serait les premiers bêtes de ne pas apprendre de ce qui s'est passé l'année dernière. On est les premiers à rappeler si besoin mais comme je dis pour l'instant, il n'y a pas ce sentiment-là de relâchement à cause des cinq premières victoires."