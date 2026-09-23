Naoufan Mnemoi poursuit son ascension avec les sélections de jeunes. Le défenseur central de l’ASSE est convoqué avec l’Équipe de France U17 pour le rassemblement d’octobre. Une nouvelle étape importante pour le jeune Stéphanois, déjà apparu à douze reprises avec les U16.

Naoufan Mnemoi (portrait ici) continue de franchir les étapes avec les équipes de France de jeunes. Le défenseur central de l’AS Saint-Étienne a été appelé par Johan Radet pour le prochain rassemblement de l’Équipe de France U17. Une nouvelle convocation qui vient confirmer la place du jeune Vert dans les plans du sélectionneur.

Arrivé à l’ASSE à l’été 2025, Mnemoi s’est rapidement installé dans le parcours des sélections nationales. Il compte déjà douze matchs disputés avec l’Équipe de France U16, pour huit titularisations et 760 minutes de jeu.

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Un stéphanois convoqué avec les U17

Le Stéphanois va désormais découvrir un nouveau rassemblement avec la catégorie U17. Appelé par Johan Radet, il retrouvera les Bleuets à l’occasion de deux rencontres amicales disputées en Espagne.

Le programme s’annonce relevé pour la sélection française. Les U17 tricolores affronteront d’abord les États-Unis, le 3 octobre. Trois jours plus tard, le 6 octobre, les jeunes Français seront opposés aux Pays-Bas.

Pour Mnemoi, ces deux rendez-vous représenteront une nouvelle occasion de se confronter à des adversaires internationaux. Le défenseur stéphanois connaît déjà bien les exigences du haut niveau chez les jeunes. Depuis sa première convocation en U16 en août 2025, il a régulièrement été appelé par Johan Radet.

Le jeune Vert avait notamment participé à plusieurs rassemblements internationaux avec la génération 2010. En mai dernier, il avait ainsi été retenu pour la Dream Cup au Japon avec l’Équipe de France U16. Il avait alors affronté l’Argentine, le Japon et la Côte d’Ivoire.

L'ASSE continue d'accompagner Naoufan Mnemoi

Cette nouvelle convocation vient aussi mettre en lumière le travail effectué au sein de la formation stéphanoise. Naoufan Mnemoi évolue au Centre sportif Robert-Herbin depuis juillet 2025. Le défenseur est né le 21 janvier 2010 à Marseille et évolue au poste de défenseur.

Son parcours international s’est construit progressivement. Après une première apparition avec les U16 en 2025, il a continué à être régulièrement retenu avec les Bleuets. Sa présence dans le groupe U17 constitue donc une nouvelle étape dans sa progression.

Johan Radet connaît par ailleurs bien le Stéphanois. Le sélectionneur l’avait déjà convoqué avec les U16 à plusieurs reprises. En février 2026, Mnemoi avait notamment participé au tournoi de développement UEFA organisé en Turquie. La France avait alors affronté l’Espagne, le Danemark puis l’Angleterre.

Le passage avec les U17 permettra désormais au jeune défenseur de poursuivre son apprentissage dans une nouvelle catégorie. Et les deux matchs programmés en Espagne offriront une nouvelle expérience internationale au pensionnaire du centre de formation de l’ASSE.

La suite est donc déjà connue : Naoufan Mnemoi affrontera les États-Unis le 3 octobre avant de défier les Pays-Bas le 6 octobre avec l’Équipe de France U17. Une nouvelle étape pour le défenseur stéphanois, qui poursuit son parcours avec les Bleuets.