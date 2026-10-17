L’ASSE se rend chez son dauphin ce samedi soir lors d’un choc au sommet. Les Verts seront sur la pelouse du Red Star, ce samedi soir à l’occasion de la neuvième journée de Ligue 2. Voici la composition que devrait retenir Ian Cathro pour cette partie.

Vainqueurs de Rodez (2-0) le week-end dernier, les Ligériens ont repris la première place au Red Star, qui avait mis la pression plus tôt dans la journée. Solide dauphin de l’ASSE, le club audonien espère s’emparer d’un fauteuil que les Verts occupent depuis le 8 août dernier, date d’ouverture de la saison 2026-2027 de Ligue 2.

Plusieurs absences majeures malgré des retours

Ian Cathro doit composer avec un effectif diminué. Le coup dur majeur concerne Gautier Larsonneur, blessé face à Rodez après un choc avec Kévin Pédro. Le portier de l’ASSE est touché au genou et attend de connaître avec précision la durée de son indisponibilité. Celle-ci pourrait s’élever à plusieurs longues semaines.

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L’infirmerie se remplit également avec la blessure au tendon d’Achille de Tamar Svetlin, et l’absence confirmée de Chico Lamba, qui sera forfait pour au moins deux semaines selon son entraîneur. Les deux joueurs rejoignent Paul Eymard et Lassana Traoré, absents de longue date.

Heureusement, le technicien écossais enregistre le retour de Julien Le Cardinal, de nouveau opérationnel après sa blessure à Metz. Au milieu de terrain, la note d’espoir vient de Mahmoud Jaber : après avoir repris l’entraînement collectif avec l’ASSE, il a été annoncé disponible par Ian Cathro pour ce déplacement en région parisienne.

Grande première pour Mamour Ndiaye avec l’ASSE

Après avoir signé son premier clean sheet depuis six semaines, Gautier Larsonneur aurait espéré ne pas faire la grimace en quittant la pelouse du Chaudron, samedi dernier. Touché après un choc avec Kévin Pédro, le portier de l’ASSE ne tiendra pas sa place ce soir face au Red Star.

Rentré en jeu en fin de rencontre, Mamour Ndiaye va donc prolonger l’intérim en région parisienne. Venu cet été pour concurrencer le Breton, le Sénégalais joue gros face au dauphin des Verts et doit marquer des points pour espérer bousculer la hiérarchie au retour de blessure de Larsonneur.

Les Verts retrouvent leur capitaine

Absent face à Rodez, Julien Le Cardinal s’est entraîné normalement cette semaine. L’ancien Bastiais est apte à récupérer le brassard et sa place dans l’axe de la défense. Ian Cathro devrait directement le réintégrer aux côtés de Sohaib Naïr, ce samedi.

Repositionné dans l’axe pour l’occasion, Kévin Pédro avait parfaitement suppléé son capitaine face au RAF. L’international congolais devrait cependant retrouver le couloir droit à Bauer, aux dépens de Joao Ferreira, qui a, lui aussi, été performant samedi dernier.

Une doublette magique pour animer le milieu stéphanois

Devant cette défense à quatre, Maxime Bernauer, capitaine face à Rodez, devrait enchaîner. S’il rend le brassard à Julien Le Cardinal, l’ancien du Paris FC ne semble pas disposé à laisser sa place au sein du onze d’Ian Cathro. Repositionné au milieu, le joueur passé par Zagreb confirme que l’idée était loin d’être mauvaise. Le numéro six de l’ASSE devrait une nouvelle fois être accompagné d’Aron Csongvai à Saint-Ouen.

Pour compléter son milieu, Ian Cathro peut compter sur deux hommes forts en ce début de saison. Auteur de deux passes décisives face à Rodez, Jakob Breum a fait parler toute sa qualité et sa vision du jeu. Le Danois devrait être reconduit au poste d’offensif gauche de l’entrejeu de l’ASSE.

Pour l’accompagner, qui d’autre que le Ghanéen, Augustine Boakye ? Auteur d’un cinquième but en cinq matchs distincts, l’ancien de Wolfsberger marche sur l’eau et est en train de mettre tout le monde d’accord. Le club ligérien espère avoir à nouveau son duo en état de grâce pour creuser l’écart avec le club francilien ce soir à Bauer.

Un duo d’attaque reconduit

Thierno Ballo a retrouvé le chemin du but le week-end dernier. Après avoir manqué l’inratable, l’Autrichien s’est rattrapé quelques minutes plus tard pour s’offrir sa cinquième réalisation de la saison. Ian Cathro devrait renouveler sa confiance au joueur passé par Millwall.

Pour l’accompagner, le joueur du mois d’août devrait être également reconduit. Muet avec l’ASSE depuis son dernier but face à Grenoble, il y a presque deux mois, Irvin Cardona espère retrouver le chemin des filets en région parisienne.

Face au Red Star, Ian Cathro devra donc composer sans Gautier Larsonneur dans les buts et Tamar Svetlin au milieu. L’Écossais devrait par contre pouvoir compter sur le retour de son capitaine, Julien Le Cardinal, à l’occasion de ce choc face au dauphin des Verts.