L’ASSE a remporté son match face à Rodez (2-0), mais la soirée a laissé un goût amer dans le Forez. Touché après un choc avec Kevin Pedro, Gautier Larsonneur a dû quitter ses partenaires. Selon nos informations, le gardien stéphanois ne sera pas remis pour le déplacement au Red Star. Une première titularisation avec les Verts se profile donc pour Mamour Ndiaye, alors que l’inquiétude grandit autour de la durée de l’absence de Larsonneur.

L’ASSE a fait le travail face à Rodez. Les Stéphanois se sont imposés 2-0 et ont engrangé un nouveau succès dans une période importante de la saison. Pourtant, Ian Cathro et son staff sont repartis avec une préoccupation majeure : la situation de Gautier Larsonneur.

Le gardien stéphanois a été contraint de quitter ses partenaires après un choc avec Kevin Pedro. Touché sur cette intervention, il n’a pas été en mesure de poursuivre la rencontre. Mamour Ndiaye a alors pris sa place dans les buts.

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Une simple sortie en cours de match aurait pu rester sans conséquence immédiate. Mais les premières informations concernant Larsonneur, touché au genou, sont beaucoup moins rassurantes.

Gautier Larsonneur forfait contre le Red Star

Selon nos informations, Gautier Larsonneur ne sera pas remis pour le déplacement de l’ASSE au Red Star. Le portier stéphanois devrait donc manquer le rendez-vous programmé ce samedi à 20 heures au stade Bauer.

Une absence qui oblige déjà Ian Cathro à revoir ses plans. Le technicien stéphanois devra faire confiance à un autre gardien pour ce déplacement particulièrement attendu. Et sauf blessure de dernière minute, c’est Mamour Ndiaye qui devrait être titularisé dans les buts de l’ASSE.

Le numéro 2 des Verts a déjà eu l’occasion d’entrer en jeu face à Rodez. Il a ainsi pu connaître ses premières minutes dans ce contexte après la sortie de Larsonneur. Mais le déplacement au Red Star sera d’une toute autre dimension. Ndiaye devrait cette fois débuter la rencontre face au dauphin de la ligue 2. Il s’agirait alors de sa première titularisation sous le maillot vert.

Pour le jeune gardien, cette échéance représente évidemment une opportunité importante. Mais pour l’ASSE, elle intervient surtout dans un contexte particulier. Les Stéphanois vont devoir rapidement s’adapter à ce changement dans les buts, alors qu’une série de rencontres importantes se présente.

L’inquiétude grandit autour de Larsonneur

Le problème est toutefois plus large que le seul déplacement au Red Star. La durée de l’absence de Gautier Larsonneur constitue désormais la principale interrogation dans le Forez. Selon nos informations, la crainte de voir le gardien stéphanois éloigné des terrains pendant plusieurs semaines est bien réelle.

Il faudra évidemment attendre les prochaines communications du club et les explications de Ian Cathro pour en savoir davantage. Une première réponse est attendue ce jeudi. Ian Cathro doit tenir une conférence de presse au cours de laquelle la situation de Gautier Larsonneur devrait être évoquée. Le coach stéphanois pourra notamment apporter des précisions sur l’état de son gardien et sur les perspectives pour les prochaines rencontres.

À ce stade, aucune durée précise d’indisponibilité ne peut être avancée. Mais le timing est particulièrement délicat pour l’ASSE.

Les Verts vont d’abord se déplacer au Red Star ce samedi. Un rendez-vous important au stade Bauer, qui se disputera donc très vraisemblablement sans leur gardien titulaire.

Derrière, un autre gros rendez-vous se profile déjà avec la réception du FC Nantes. Deux clubs historiques du football français vont se retrouver dans une affiche qui promet beaucoup. Là encore, Gautier Larsonneur pourrait manquer à l’appel.

L’ASSE se retrouve donc face à une situation qu’elle n’avait évidemment pas anticipée. Le staff va devoir s’organiser autour de Mamour Ndiaye et permettre au jeune gardien de prendre rapidement ses repères.

Mamour Ndiaye face à un défi important

Pour Mamour Ndiaye, la situation est forcément particulière. Le gardien stéphanois n’avait pas prévu de débuter cette série de rencontres dans la peau du titulaire. La blessure de Larsonneur change désormais la donne.

Son entrée face à Rodez lui a permis de prendre ses premières marques dans la rencontre. Il devra maintenant se préparer à débuter au stade Bauer.

Cette première titularisation sous le maillot vert sera forcément scrutée. Mais l’ASSE aura surtout besoin de sérénité et de concentration de la part de son gardien.

Le staff devra également faire en sorte que cette situation ne perturbe pas le reste du groupe. Les joueurs de champ devront continuer à évoluer avec leurs repères habituels, tout en sachant qu’un nouveau gardien sera présent derrière eux.

La communication entre la défense et Ndiaye sera notamment importante. Une première titularisation demande toujours des automatismes. Le contexte rend donc cette rencontre encore plus particulière pour le portier stéphanois.

Pour autant, cette situation peut également représenter une belle opportunité pour lui. Une titularisation avec l’ASSE, dans un stade Bauer qui s’annonce bouillant, constitue un véritable test.

Et surtout, le calendrier pourrait lui offrir rapidement l’occasion de confirmer.