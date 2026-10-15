L’ASSE se déplace chez son dauphin samedi à 20 heures. Avec les dernières nouvelles du groupe, plusieurs choix se présentent pour ce choc à Bauer. Quels joueurs aligneriez-vous ? Proposez votre onze dans notre module.

Deux points séparent les Verts du Red Star avant cette neuvième journée de Ligue 2. Après la victoire contre Rodez (2-0), les hommes d’Ian Cathro peuvent prendre leurs distances avec leur premier poursuivant. Mais une défaite leur coûterait la tête du championnat.

Pour cette rencontre, le coach devra modifier son équipe. Gautier Larsonneur est forfait, comme nous l’avons annoncé en exclusivité cette semaine. Mamour Ndiaye, entré en fin de match contre Rodez, se prépare donc à prendre le relais. Tamar Svetlin et Chico Lamba manqueront également le déplacement.

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Cathro récupère en revanche des possibilités : Julien Le Cardinal est disponible, Zuriko Davitashvili est remis de sa maladie et Mahmoud Jaber est également apte. De quoi ouvrir plusieurs débats avant de choisir les onze titulaires.

Le Cardinal de retour : quelle défense à Bauer ?

Contre Rodez, Kévin Pedro a joué dans l’axe aux côtés de Sohaib Naïr, tandis que João Ferreira a retrouvé le couloir droit. Le retour de Le Cardinal oblige désormais à se poser la question : faut-il reformer la charnière habituelle ou reconduire l’association du dernier match ?

Si le capitaine retrouve sa place, Pedro pourrait reprendre le côté droit. Mais Ferreira a apporté des solutions offensives contre Rodez, avec notamment un centre qui aurait pu permettre à Ballo d’ouvrir le score dès les premières minutes.

À gauche, Ben Old a débuté la dernière rencontre avant de céder sa place à Nathan Kasia. Maxime Bernauer peut aussi offrir une autre possibilité selon l’organisation retenue. À vous de choisir les joueurs et leur positionnement pour protéger le but stéphanois.

Davitashvili et Jaber : qui faire débuter ?

Au milieu, l’absence de Svetlin réduit les possibilités, mais le retour de Jaber en ajoute une. Faut-il lui donner une place d’entrée ou conserver l’association entre Áron Csongvai et Bernauer ?

Devant, les choix seront tout aussi intéressants. Jakob Breum a été particulièrement inspiré contre Rodez, avec une passe décisive pour Ballo sur l’ouverture du score. Boakye a inscrit le deuxième but, tandis que Cardona a participé au travail offensif et au pressing.

Le retour de Davitashvili complique les choix. Le Géorgien doit-il retrouver immédiatement le onze ? Faut-il reconduire les joueurs qui ont commencé contre Rodez et garder une solution supplémentaire pour la seconde période ? Et quelle attaque associer à ce milieu ?

Vous avez les dernières informations pour trancher. N’oubliez pas de choisir votre système, placez vos onze titulaires sur le terrain et validez votre composition pour participer au onze des supporters.