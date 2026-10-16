Après une 8ᵉ journée palpitante et le succès probant de Dijon contre Metz (4-2) en clôture lundi soir, la Ligue 2 repartait de plus belle ce vendredi avec cinq rencontres au programme dès 20h. Entre duels pour le haut de tableau, réactions attendues et chocs pour le maintien, ce multiplex promettait de belles explications.

En quête de rachat, Grenoble (14ᵉ, 8 pts) recevait Boulogne-sur-Mer (16ᵉ, 6 pts) au Stade des Alpes. Battus à Montpellier (2-0), les Isérois devaient impérativement réagir devant leur public pour s’éloigner de la zone rouge. Mais la mission s’annonçait piégeuse face à des Boulonnais revanchards, toujours sans victoire en Ligue 2 mais auteurs d’un nul accrocheur à Sochaux (1-1).

Dans une mauvaise passe après sa défaite à Nancy, l’EA Guingamp (11ᵉ, 8 pts) retrouvait le Roudourou avec l’obligation de relancer la machine. En face se dressait le Pau FC (8ᵉ, 11 pts), vainqueur de Laval (3-2), le week-end passé et confortablement installé dans la première moitié du classement. Les Béarnais comptaient bien enchaîner pour continuer de créer la surprise à l’extérieur.

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En bas de tableau, la tension était maximale au Stade Francis-Le Basser entre Laval (18ᵉ, 5 pts) et Clermont (17ᵉ, 6 pts). Lanternes rouges après leur revers à Pau, les Mayennais cherchaient désespérément un second succès cette saison face à des Auvergnats battus par le Red Star (2-3) et qui n’avaient toujours pas goûté à la victoire après huit journées. Un premier virage pour le maintien en Ligue 2 se jouait.

Le Red Star éjecté du podium de Ligue 2 avant l’ASSE ?

Au Parc des Sports, le FC Annecy (6ᵉ, 13 pts) accueillait l’AS Nancy-Lorraine (5ᵉ, 13 pts) pour une affiche du haut de tableau. Forts de leur succès à Dunkerque (1-0), les Haut-Savoyards voulaient confirmer leur excellente dynamique face à des Nancéiens eux aussi en pleine confiance après leur victoire contre Guingamp (1-0). Un duel direct avec en ligne de mire une place sur le podium ou au contact immédiat du Red Star qui défiera l’ASSE demain soir.

Enfin, Reims (4ᵉ, 14 pts) accueillait Dijon (7ᵉ, 12 pts) au Stade Auguste-Delaune. Tenu en échec à Nantes (0-0), Reims voulait reprendre sa marche en avant pour conserver sa place dans le quatuor de tête en Ligue 2. Mais les Champenois devaient se méfier de Bourguignons totalement reboostés par leur démonstration face à Metz (4-2) et bien décidés à enchaîner pour s’inviter parmi les prétendants aux premières places.

Nancy aussi met la pression sur le Red Star

Annecy – Nancy : 1-2

M.S. Dion (59′) côté Annecy ; I. Housni (s.p. 41′) et A. Casadei (c.s.c. 88′) côté Nancy.

Grenoble – Boulogne : 0-2

N. Binet (79′) et A. Hbouch (92′) côté Boulogne

Guingamp – Pau : 1-2

T. Averlant (75′) côté Guingamp ; C. Fall (6′) et B. Brahimi (33′) côté Pau.

Laval – Clermont : 3-3

A. Kante (72′, 92′) et S. Bane (90′) côté Laval ; C. Okou (25′), F. Bianchini (38′) et J. Gaudin (c.s.c 46′) côté Clermont.

Reims – Dijon : 4-2

Y. Fofana (19′), M. Daramy (22′), D. Guindo (36′) et A. Gadou (54′) côté Reims ; A. Lambezat (12′) et Y. Barka (85′) côté Dijon.

Classement provisoire de Ligue 2 – J9