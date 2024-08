L’ASSE effectue son retour dans son antre ce samedi soir. Le Stade Geoffroy Guichard démarre la saison a moitié vide avec l’absence de ces 2 kops. Les Verts affrontent Le Havre à 21h. Voici le XI probable des stéphanois.

Des retours en défense à l’ASSE

Olivier Dall’Oglio a pu voir son équipe ce renforcer cette semaine avec 2 nouveaux renforts. L’ancien gardien de Grenoble, Brice Maubleu officialisé ce mercredi sera sur la feuille de match. De son côté, Pierre Cornud, arrivé ce jeudi ne sera pas de la partie. Arrivé il y a 2 semaines, L’entraîneur stéphanois a expliqué hier en conférence de presse que son joueur était laissé au repos ce week-end. Le joueur n’a effectué qu’une séance d’entraînement depuis son arrivée. Igor Miladinovic poursuit sa préparation physique et ne sera pas présent ce soir.

Léo Pétrot et Aïmen Moueffek sont trop justes pour postuler mais seront de retour prochainement. Propices à un départ, Thomas Monconduit et Benjamin Bouchouari ne sont pas convoqué par l’entraîneur stéphanois. Anthony Briançon, Dennis Appiah et Ibrahima Wadji sont de retour de blessure et donc disponibles. Yvann Maçon a purgé sa suspension sera également présent.

Des changements sur les côtés

Pour garder la cage stéphanoise, Gautier Larsonneur va évidemment être titularisé par son entraîneur. L’ancien valenciennois a effectué une bonne prestation à Monaco malgré la défaite 1-0. Il va désormais être secondé par Brice Maubleu, le gardien de 34 ans a rejoint l’ASSE cette semaine.

La Défense stéphanoise devrait ressembler à celle qui a terminé la saison dernière. Dennis Appiah devrait retrouver une place de titulaire après une légère blessure qui l’a privé du déplacement en principauté. Beres Owusu avait pourtant réalisé une belle performance face au club du rocher. Yvann Maçon, de retour de suspension, devrait débuter à gauche. Le numéro 27 avait été remplacé par Marwan Nzuzi le week-end dernier. Enfin dans l’axe aucun changement de prévu, Dylan Batubinsika et Yunis Abdelhamid devraient débuter.

Un milieu qui a convaincu à Monaco

Olivier Dall’Oglio devrait compter sur le même milieu qu’à Monaco la semaine passée. Florian Tardieu devrait démarrer en sentinelle du milieu à 3 de l’ASSE. L’ancien troyen vient apporter son expérience de la Ligue 1 à ses 2 jeunes coéquipiers au milieu de terrain.

Devant l’ancien sochalien, l’ancien entraîneur de Dijon devrait faire de nouveau confiance à Mathis Amougou. Le jeune milieu formé au club a réalisé une belle première en Ligue 1 du côté de Louis II. De quoi avoir une nouvelle chance dès ce soir en tant que titulaire. Il sera accompagné de Ben Old. L’ancien joueur de Wellington s’est montré assez discret à Monaco malgré quelques actions intéressantes.

L’ attaque de l’ASSE inchangée

L’ASSE ne s’est pas procurée énormément d’occasions à Monaco la semaine dernière. Un attaquant s’est montré particulièrement en vue en se voyant refuser 2 buts pour hors-jeu. Ibrahim Sissoko a même cru arracher l’égalisation avant que son but ne soit refusé pour quelques millimètres. L’ancien niortais devrait à nouveau démarrer à la pointe de l’attaque. En espérant que la réussite soit de son côté dans le chaudron.

Sur les ailes, pas de changement prévu non plus pour le natif d’Alès. Zuriko Davitashvili devrait de nouveau débuter sur le côté droit de l’attaque stéphanoise. L’ancien bordelais a cru délivrer sa première passe décisive en match officiel sous les couleurs vertes. Le but d’Ibrahim Sissoko a malheureusement été refusé par la VAR. De l’autre côté, Mathieu Cafaro devrait une nouvelle fois être chargé d’animer son couloir.

Sur le banc : Maubleu – Nadé – Owusu – Nzuzi – Fomba – Mouton – Boakye – Wadji – Aiki