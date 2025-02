L'AS Saint-Étienne (ASSE) se déplace dans le Nord pour affronter le LOSC Lille à l'occasion de la 20e journée de Ligue 1. À quelques heures du coup d’envoi, programmé ce samedi 1er février 2025 à 21h05, voici un état des lieux sur la composition choisie par l’entraîneur stéphanois Eirik Horneland, ainsi que sur la dynamique actuelle des deux équipes.

Enjeux du match

Cette rencontre s’annonce cruciale pour les deux formations. Lille, actuellement 5ᵉ du classement avec 32 points, vise à conforter sa place dans la lutte pour les places européennes. De son côté, Saint-Étienne, 15ᵉ avec 18 points, cherche à creuser l’écart avec la zone de relégation et à engranger des points précieux dans la course au maintien.

Les absences et retours côté stéphanois

L'ASSE devra composer avec plusieurs absences de taille. Ibrahim Sissoko, auteur de trois réalisations cette saison, reste suspendu pour un match supplémentaire, une absence qui pèse sur le secteur offensif. Ben Old, toujours en convalescence après une blessure au genou, et Aimen Moueffek, pas encore totalement remis, manqueront également à l'appel.

Cependant, les Verts peuvent se réjouir du retour de plusieurs cadres. Benjamin Bouchouari et Louis Mouton, qui ont purgé leur suspension, sont disponibles pour ce déplacement. Leur présence offrira davantage de solutions à Eirik Horneland face à une équipe lilloise redoutable. Autre bonne nouvelle : Irvin Cardona, prêté pour six mois, fait son retour dans l’effectif et pourrait jouer un rôle déterminant dans l’animation offensive. Sa performance au cours de cette période pourrait même sceller une prolongation de son aventure à Saint-Étienne.

De son côté, Lille doit composer avec l'absence de leur capitaine Benjamin André (suspendu), de l'ailier Edon Zhegrova blessé tout comme le latéral Ismaily. Quelques absences qui s'expliquent par la cadence infernale dont ils sont victimes. Pour rappel, les lillois ont joué cette semaine leur dernière rencontre de Ligue des Champions contre Feyenoord.

Malade, Mathis Amougou ne fait pas partie des joueurs à la disposition d’Eirik Horneland. Le milieu de terrain est resté à l’hôtel par mesure de précaution.

Composition probable de l’ASSE

Voici les choix d’Eirik Horneland pour ce choc face au LOSC