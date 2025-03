L'ASSE a prêté plusieurs joueurs, que ce soit au mercato estival ou bien cet hiver. Actuellement, ils sont six à évoluer sous d'autres couleurs jusqu'à la fin de la saison : Beres Owusu (Quevilly-Rouen), Darling Bladi (Bourg-Péronnas), Karim Cissé (Annecy), Ayman Aiki (Bastia), Mahmoud Bentayg (Zamalek, avec option d'achat) et Jibril Othman (Francs Borains). Certains ont eu du temps de jeu ces derniers jours.

Darling Bladi était de retour sur les pelouses de National, vendredi soir. Entre un pépin physique et une maladie, il n'avait joué que deux rencontres depuis mi-décembre. Titularisé par David Le Frapper en tant que piston gauche, le joueur prêté par l'ASSE a disputé 90 minutes contre Paris 13 Atletico. Il a donc participé à la victoire des siens sur le score de 0-1. De son côté, QRM s'est incliné 2-1 contre Le Mans. Le Stéphanois Beres Owusu était suspendu pour cette rencontre.

En Ligue 2, Ayman Aiki a commencé sur le banc avec Bastia. Titulaire la semaine dernière mais remplacé à la pause, il est cette fois entré à une demi heure de la fin. Il n'a malheureusement pas pu empêcher la défaite 2-0 face à l'ESTAC Troyes. Mahmoud Bentayg était lui sur le pont jeudi dernier. Zamalek affrontait le ZED Football Club en championnat. Titulaire dans le couloir gauche, il a joué l'intégralité de la rencontre (1-1).

Du côté de la Belgique, Jibril Othman s'est illustré avec le Royal Fracs Borains. Entré à vingt minutes de la fin contre Lierse, il a marqué dans le temps additionnel permettant la victoire de son équipe sur le score de 1 à 0.

FT | Première victoire à domicile des Francs Borains en 2025 ! 🥳🙌 #RFBLIE pic.twitter.com/sGtYsySy22 — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) March 2, 2025

Cissé voit rouge avec Annecy

Le prêt de Karim Cissé au FC Annecy prend une tournure encore plus délicate. Parfois hors groupe ces dernières semaines, le milieu offensif prêté par l'ASSE était bien sur la feuille de match contre le Paris FC vendredi soir. Il est même entré en jeu en fin de match. Malheureusement, Cissé a très rapidement commis une faute qui lui a valu un carton rouge, le deuxième pour les hommes de Laurent Guyot. Une sanction qui semble sévère au vu du contact (voir vidéo ci-dessous). Les Annéciens se sont finalement inclinés 2-3 mais ne perdent pas de terrain dans la course aux playoffs, au vu des résultats de Guingamp, Laval et Grenoble.