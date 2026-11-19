L’ASSE terminera la phase aller de Ligue 2 à Geoffroy-Guichard, le samedi 16 janvier 2027. Après un déplacement à Annecy en début d’année, les Verts retrouveront leur public pour une affiche qui rappellera une mauvaise soirée à certains Stéphanois.

Le calendrier de janvier se précise pour Saint-Étienne. Deux semaines après leur déplacement en Haute-Savoie, les joueurs de Ian Cathro disputeront leur premier match de championnat de l’année dans le Chaudron. Entre les deux, le calendrier prévoit un week-end de Coupe de France, sous réserve que les Verts soient encore en course.

Cette 17e journée de Ligue 2, qui clôturera les matchs aller, sera diffusée sur beIN SPORTS. Elle aura lieu face à l’USBCO le samedi 16 janvier à 20h. Elle offrira aussi des retrouvailles avec une équipe qui avait joué un mauvais tour aux Stéphanois lors de son précédent passage dans la Loire.

Un adversaire qui garde un bon souvenir du Chaudron

L’ASSE recevra l’US Boulogne-sur-Mer, le 16 janvier a 20h. Les Boulonnais avaient remporté leur dernière rencontre à Geoffroy-Guichard grâce à un but de Martin Lecolier.

L’attaquant avait inscrit l’unique réalisation de la soirée et offert la victoire aux Nordistes. Pour les Verts, ce rendez-vous sera surtout l’occasion de terminer la première moitié du championnat devant leur public. Le classement donnera alors toute sa mesure à l’enjeu sportif de cette rencontre.

Ferreira avait vécu une soirée difficile

Ce précédent ASSE-Boulogne avait été particulièrement douloureux pour João Ferreira. Expulsé au cours du match, le Portugais s’était ensuite fracturé la main sur un geste de frustration. À la défaite collective s’était donc ajoutée une blessure qui l’avait éloigné des terrains.

S’il participe à cette nouvelle confrontation, le défenseur aura l’occasion de retrouver Boulogne dans d’autres conditions. Sa présence et son rôle dépendront toutefois des choix de Ian Cathro à l’approche de la rencontre.

D’ici là, plusieurs semaines de compétition attendent encore les Stéphanois. Mais la date est fixée : c’est face à Boulogne, au Chaudron, que l’ASSE bouclera ses matchs aller.