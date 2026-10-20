L’ASSE aborde une semaine charnière marquée par le retour de la Ligue 2 et la réception très attendue du FC Nantes ce samedi au stade Geoffroy-Guichard. Entre séances à huis clos, événements supporters, Challenge Espoirs et Coupe LFFP pour les féminines, découvrez le calendrier complet des Verts.

Après la trêve internationale, la pression monte progressivement dans le Forez. L’équipe première de l’ASSE prépare son choc du week-end dans l’intimité du centre sportif Robert-Herbin, tandis que plusieurs temps forts viendront rythmer le quotidien du club ces prochains jours.

Préparation à huis clos, dédicaces et matchs pour les jeunes et féminines

Pour aborder la réception des Canaris dans les meilleures conditions, l’entraîneur stéphanois a verrouillé l’accès aux séances d’entraînement de l’équipe professionnelle masculine, qui se dérouleront intégralement à huis clos jusqu’à vendredi. Les supporters auront néanmoins l’occasion de croiser plusieurs joueurs ce mercredi de 14h30 à 15h30 lors d’une séance de dédicaces organisée à l’Intersport Monthieu, en présence de Maxime Bernauer, Mamour Ndiaye, Mahmoud Jaber, Nadir El Jamali et Nathan Kasia.

Le milieu de semaine sera également chargé sur les terrains. Mercredi à 13h, la réserve disputera la 3ᵉ journée du Challenge Espoirs sur la pelouse de Nice (à huis clos). Deux heures plus tard, à 15h, les féminines de l’ASSE accueilleront Le Mans au stade Salif-Keita pour le compte de la 3ᵉ journée de la Coupe LFFP. Les fans souhaitant les encourager pourront d’ailleurs assister à leurs séances d’entraînement ouvertes au public mardi et jeudi à 15h.

Le traditionnel point presse d’avant-match se tiendra ce jeudi au centre d’entraînement. Le coach de l’ASSE et un joueur se présenteront face aux médias pour évoquer les enjeux de cette affiche face au FC Nantes.

Le point d’orgue de cette semaine interviendra ce samedi 25 octobre à 20h. Dans un stade Geoffroy-Guichard qui s’annonce très chaud, les Verts tenteront de poursuivre leur excellente série en championnat face aux Nantais. L’équipe bénéficiera ensuite d’une journée de repos dominicale bien méritée.

Le programme de la semaine de l’ASSE

Lundi 20 octobre

Entraînement des pros féminines à huis clos

Mardi 21 octobre

Entraînement des pros masculins à huis clos

Entraînement des pros féminines ouvert au public (15h, stade Salif-Keita)

Mercredi 22 octobre

Entraînement des pros masculins à huis clos

Séance de dédicaces des Verts à l’Intersport Monthieu avec Maxime Bernauer, Mamour Ndiaye, Mahmoud Jaber, Nadir El Jamali et Nathan Kasia (14h30 à 15h30)

Challenge Espoirs (J3) : Nice – ASSE à huis clos (13h)

Coupe LFFP (J3) : ASSE – Le Mans au stade Salif-Keita (15h)

Jeudi 23 octobre

Entraînement des pros masculins à huis clos puis conférence de presse d’avant-match ASSE – Nantes (Ligue 2 BKT)

Entraînement des pros féminines ouvert au public (15h, stade Salif-Keita)

Vendredi 24 octobre

Entraînement des pros masculins à huis clos

Samedi 25 octobre

Ligue 2 BKT (J10) : ASSE – Nantes au stade Geoffroy-Guichard (20h)

Dimanche 26 octobre