Mamour Ndiaye a connu sa grande première en tant que titulaire sous le maillot de l’ASSE samedi dernier face au Red Star. Auteur d’un clean sheet, le jeune gardien de but de 20 ans a vécu un moment particulier. Il a d’ailleurs tenu à remercier les supporters stéphanois.

Touché au niveau du genou droit, Gautier Larsonneur pourrait manquer plusieurs semaines de compétition. De ce fait, c’est Mamour Ndiaye, recruté cet été en provenance du club norvégien de Sarpsborg 08, qui occupe le poste de numéro 1. Entré pour quelques minutes lors de la blessure de Gautier Larsonneur, il avait été fortement encouragé par le public stéphanois. Auteur d’une parade, il n’avait pas vraiment eu d’autre opportunité de briller lors de cette fin de rencontre.

90 minutes pour rassurer son monde

Face au Red Star, dauphin de l’ASSE avant la rencontre, Ndiaye disputait l’intégralité du match pour montrer de quoi il était capable. Mais durant cette partie, la défense stéphanoise s’est montrée particulièrement solide pour notre plus grand bonheur.

Ainsi, le jeune gardien sénégalais n’a été que très peu sollicité. Au total, il a réalisé une seule parade et deux sorties aériennes. Un domaine où il a su se montrer rassurant du haut de son mètre 96. Mamour Ndiaye a également pu montrer sa capacité à relancer facilement grâce à un jeu au pied efficace. À la fin, les Verts se sont imposés 2-0 et Ndiaye conserve un clean sheet pour sa première titularisation.

Rendez-vous dans le Chaudron contre Nantes

Sélectionné pour la première fois avec l’équipe nationale du Sénégal lors de la précédente trêve internationale, Mamour Ndiaye devrait encore avoir l’opportunité de montrer l’étendue de son talent. À l’occasion de la réception du FC Nantes ce samedi à 20 heures, il devrait de nouveau occuper la cage stéphanoise.

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, Mamour Ndiaye a savouré ce moment tout en adressant de chaleureux remerciements au Peuple Vert pour son soutien.

Fier de ma première titularisation avec l’AS Saint-Étienne, conclue par une victoire 1-0 et un clean sheet. 💚🤍🧤

Merci à tous les supporters qui ont fait le déplacement pour votre ferveur et votre soutien. C’est un honneur de défendre ces couleurs. 🙏🏾

Rendez-vous samedi dans notre Chaudron, à Geoffroy-Guichard ! 💚🤍🔥

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